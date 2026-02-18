În Moldova, mai multe gravide au avut nevoie urgentă de ajutor. Până la venirea unui echipaj de intervenție, două dintre ele au născut acasă.

Șoferii au rămas blocați în viscol

În Buzău, pe drumul județean din localitatea Rușețu, mai mulți șoferi au rămas în viscol. Pe Transalpina, vântul a suflat și cu 100 de kilometri pe oră în condiții de vizibilitate zero.

Drumarii au lucrat fără pauză, însă vântul le-a aruncat zăpada înapoi pe șosea.

În Ialomița, aproape de intrarea în Țăndărei, din cauza vântului tăios, șoseaua era ca de sticlă.

Șofer: „Am derapat și am căzut în șanț. Nu-i deszăpezit nici pic. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată.”

În zonă a nins întreaga zi. Peste o mie de familii nu au curent electric.

Corespondent PROTV: „Drumul Național 21A, care face legătura între Țăndărei și Brăila, a fost închis. Ninge viscolit, vântul suflă cu putere zăpada de pe câmp pe carosabil, iar vizibilitatea este extrem de redusă. Sunt aici și polițiștii nu îi lasă pe șoferi să treacă, s-a format și o coloană de mașini.”

Șofer: „E blocat tot.”

La Cernavodă și Fetești s-a circulat bară la bară, pe alocuri pe o singură bandă.

La ieșirea din Brăila, nicio mașină nu mai poate să circule pe Drumul Național 22.

Corespondent PROTV: „Vântul bate cu 50 km/h, la rafală bate și cu 70 km. Nu e de mirare că, deși avem o temperatură acceptabilă pentru sfârșitul lunii februarie, -3 grade, aplicațiile meteo arată că temperatura resimțită este de -16 grade."

Și podul de la Brăila este închis, cu tot cu drumurile de legătură.

Un microbuz s-a răsturnat în câmp

În județul Galați, un microbuz cu 20 de persoane, care se îndrepta spre aeroportul Otopeni, s-a răsturnat în câmp. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În județul Iași, la 6 dimineața, o gravidă din comuna Victoria a cerut ajutor la 112 după ce a intrat în travaliu. O ambulanță a fost trimisă spre ea, însă autospeciala a derapat și a ajuns în șanț. Tânăra a născut acasă, ajutată de o vecină.

Daniela, vecină: „M-am dus la ea, a început să plângă, avea durerile de naștere, și am ajutat-o un pic, i-am spus că o să fie bine, să stea liniștită.”

Marți noapte, mai multe camioane au derapat pe DN 1, între Predeal și Comarnic.

Șoferii au primit mesaj Ro-Alert pentru rute alternative

În județul Prahova, 145 copaci au fost puși la pământ, iar 63 de autoturisme au fost avariate.

Corespondent PROTV: „În Plopeni, firele de electricitate s-au rupt după ce crengile îngreunate de zăpadă au căzut peste ele, așa cum se poate observa și aici. Iar până când situația va fi remediată vor mai trece câteva ore."

De dimineață, traficul de pe autostrada A1 București-Pitești s-a blocat, la intrarea în capitală.

Șoferii au primit mesaj Ro-Alert să caute rute alternative.

Unii au scos lopețile ca să arate că zăpada nu era așa de mare ca să blocheze șoselele și că, de fapt, drumarii nu și-au făcut datoria.

Miercuri noapte va continua să ningă în mai multe regiuni din țară.

Corespondent PROTV: „Ninge slab la această oră în județul Ialomița, însă vântul suflă cu putere, iar frigul este unul pătrunzător. Noi transmitem acum de pe DN21A, drumul care face legătura între Țăndărei și Brăila. Drumul este închis încă de la primele ore ale dimineții, de la ora 8:00, și să știți că astăzi, pe parcursul zilei cât am stat aici, am văzut foarte multe utilaje. De dezăpezire, însă nu fac față, pentru că aici suntem în câmp deschis, vântul suflă cu putere și toată zăpada este adusă pe carosabil. Și ca să vă faceți o idee cam cât de frig este aici, uitați-vă la acest copac, toate crengile sunt practic înghețate. Vă spuneam că drumul Național 21A este închis încă de la 8:00; s-a format o coloană de mașini. Aici sunt și mai multe echipaje de poliție care nu îi lasă pe șoferi să treacă. Am stat de vorbă cu șoferii. Unii sunt aici încă de la 8:00, nu vor să plece, spun că acesta este drumul pe care vor să își continue călătoria. Trebuie să ajungă la Brăila, la Botoșani sau în alte orașe din Moldova. Alții au făcut cale întoarsă și au ales rute ocolitoare. Vestea bună este că DN21, drumul care face legătura între Slobozia și Brăila, a fost deschis. Și o altă veste bună este că, deși astăzi, pe timpul zilei, trei localități din Ialomița au rămas fără curent electric, peste 1.000 de familii practic au rămas fără curent electric. Această situație a fost remediată, iar în această noapte oamenii vor avea energie electrică. În acest moment, în țara noastră sunt 11 sectoare de drum național închise, în șase județe din țară. Toată această regiune de sud-est va rămâne sub Cod portocaliu de vreme rea până la ora 23:00.”