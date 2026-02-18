Navetiști și turiști în egală măsură și-au văzut planurile de călătorie date complet peste cap. Zeci de trenuri au fost anulate, iar cele care erau pe traseu au acumulat sute de minute.

Femeie: „Venim de la Constanța și am venit în frig tot drumul, nu au luat nicio măsură.”

Trenurile au acumulat întârzieri mari

Voci tensionate la biroul de informații, pași grăbiți pe peroane și călători înfrigurați care își sprijină bagajele de bănci și își mută privirea de la telefon la tabela de sosiri și plecări. Este imaginea acestei dimineți în Gara de Nord.

Femeie: „Ne-au spus că are întârziere 30 de minute, după aceea ne-a băgat 50 de minute și acum are o oră și ceva.”

Un grup a venit din Norvegia și așteaptă trenul spre Botoșani.

Bărbat: „Noi suntem de aseară de la 1 noapte. Cu sala de așteptare ne-a scos la ora 3, ne-a mutat la sala de așteptare 1, ne-a scos la 5 de acolo și de la 5 stăm aici.”

Printre pasagerii uitați în Gara de Nord sunt și niște turiști veniți din Mexic.

Turiști: „Suntem șocați pentru că am văzut trenuri care au așteptat ore întregi.”

Corespondent PROTV: „Este trecut de ora 10, iar toate trenurile din Gara de Nord au întârzieri între 30 și 330 de minute. Este și cazul unui tren care trebuie să ajungă de la Vatra Dornei în București. Sunt sute de oameni care așteaptă de ore bune, cu greu îți faci loc printre bagaje. Călătorii urmăresc tabela de plecări, pentru că nu obțin suficiente informații și nu știu când vor pleca la drum.”

Circulația a fost blocată pe distanțe cheie

Tânăr: „Majoritatea trenurilor pe care le-am văzut pe tabelă au și dispărut, acum trebuia să mă urc într-un spre aeroport până la Mogoșoaia. După cum puteți vedea, ultimul este Slobozia Veche, ghici ce, l-au scos de pe tabelă ca să bage altul.”

Cel mai rău a fost pe distanța București – Ploiești, unde circulația a fost întreruptă de la ora 5 dimineața, din cauza unor copaci căzuți pe linia de contact.

Astfel, un tren plin care ar fi trebuit să ajungă la munte nici nu a mai plecat din Capitală.

Bărbat: „A plecat la 5:30 din Constanța, nu a avut căldură, acum stăm aici. Mai sunt copii, mai sunt femei.”

După mai bine de șase ore au ajuns și primii călători la destinație.

Femeie: „Plecare de la 8:10 din Vatra Dornei, călătorie deosebită cu un copil de 4 ani – doar atât.”

Sute de persoane au așteptat ore întregi

Și în gara din Constanța, sute de persoane au așteptat cu orele.

Tânăr: „În sfârșit gata, a venit și ăsta, a venit și trenul. După vreo patru, cinci anulări.”

Bărbat: „Nu avem trenuri, nu avem nimic. Stăm și înghețăm aici, au fost anulate.”

Aici a fost nevoie și de intervenția medicilor. Unei persoane în vârstă i s-a făcut rău într-un tren care urma să plece spre Roșiori.

Corespondent PROTV: „Oamenii și-au pierdut răbdarea încă de dimineață. Așteaptă aici, în Gara de Nord, sunt sute de oameni care așteaptă răspunsuri, caută informații la birourile CFR Călători pentru că vor să găsească soluții astfel încât să ajungă la destinație. Foarte rar se întâmplă să vezi gara atât de aglomerată. Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți copii care așteaptă alături de părinți să plece în vacanță, mulți dintre ei în vacanță la munte. Acum, din cauza condițiilor meteo, CFR Călători a anulat 20 de trenuri, dar pe parcursul zilei oficialii au scos din circulație și alte garnituri. Cele mai importante probleme rămân pe segmentul de magistrală București-Ploiești. Este, de altfel, cel mai aglomerat tronson, pentru că face legătura spre altă destinație, cum ar fi spre Buzău, spre Iași, spre Brașov, însă probleme au fost și în alte zone din țară, unde trenurile au rămas blocate minute bune între linii. Întârzierile foarte mari au fost de la Brașov, de 250 de minute, sau cele care trebuiau să plece din Capitală spre Suceava, care au înregistrat 130 de minute întârziere, și toți acești timpi pierduți au fost garnituri care au ajuns la destinație și cu patru, cinci, poate chiar șase ore și au dus în continuare la întârzieri în lanț. Și asta pentru că programul a fost decalé. Gândiți-vă că toate aceste trenuri ajung la destinație cu întârziere, formează la rândul lor alte garnituri care pleacă spre diferite locuri din țară cu anumiți timpi pierduți. Iar aceste minute pierdute sunt foarte greu să fie recuperate pe parcurs. Așadar va mai dura până când circulația pe calea ferată va reveni la normal.”