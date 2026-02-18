Pe parcursul nopții de miercuri spre joi va mai fi cod galben de ninsori viscolite doar în estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, unde vizibilitatea va scădea sub 100 m, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70-90 km/h. Avertizarea este valabilă până joi dimineață, la ora 10.

Joi, în țară, valorile termice vor crește și se vor apropia de cele specifice datei în regiunile estice, iar în rest se vor situa peste mediile multianuale.

Cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar în rest va avea înnorări temporare.

Pe parcursul zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Crișana și în Maramureș, mixte pe alocuri la munte, iar în Moldova izolat va fulgui.

Noaptea vor fi mai ales ploi în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar în zonele montane aferente vor fi precipitații mixte.

Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest și în extremitatea de sud-est a teritoriului, cu viteze de 45...60 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi în general de 70...90 km/h, viscolind trecător ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 14 grade, iar cele minime între -10 și 7 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.