Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Condițiile meteo dificile au determinat și devierea unor aeronave pe alte aeroporturi, iar operațiunile la sol sunt îngreunate de acumularea zăpezii pe piste și platforme.
Zboruri anulate și aeronave deviate la București din cauza vremii severe
Miercuri dimineață, traficul aerian de la București a fost afectat de ninsoarea puternică și viscol, ceea ce a dus la anularea mai multor curse și la devierea a cinci aeronave către alte aeroporturi, potrivit anunțului făcut de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău - Bucureşti şi Tarom 810 Suceava - Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul - Bucureşti - Istanbul", au transmis reprezentanţii CNAB.
Lista avioanelor deviate din cauza ninsorii
De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi:
· Ryanair 5262 Dublin - Bucureşti a aterizat la Varna
· WizzAir 3290 Porto - Bucureşti a aterizat la Sofia
· Hisky 236 Tel Aviv - Bucureşti a aterizat la Cluj
· DanAir 508 Dublin - Bucureşti va ateriza la Craiova
· iar Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena
Potrivit sursei citate, zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.
"Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au mai precizat reprezentanţii CNAB.
Aceştia recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.
Lista zborurilor anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București
Plecări
· LO644 WARSZAWA (WAW) 05:35 05:35 Anulat
· W43257 TEL-AVIV (TLV) 05:45 09:00 Anulat
· W43003 LONDON (LTN) 05:50 09:00 Anulat
· W43139 BOLOGNA (BLQ) 06:10 09:00 Anulat
· W43159 TREVISO (TSF) 06:15 12:00 Anulat
· W43175 BARCELONA (BCN) 06:15 12:00 Anulat
· LX1887 ZURICH (ZRH) 06:30 13:30 Anulat
· W43071 EINDHOVEN (EIN) 06:50 12:00 Anulat
· W43051 PARIS (ORY) 06:55 12:00 Anulat
· A2100 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:00 07:00 Anulat
· RO641 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:05 07:05 Anulat
· KL2704 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:05 07:05 Anulat
· LY9521 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:05 07:05 Anulat
· JU7585 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:05 07:05 Anulat
· TK9010 CLUJ NAPOCA (CLJ) 07:05 07:05 Anulat
· W43001 LONDON (LTN) 07:10 12:00 Anulat
· RO601 TIMISOARA (TSR) 07:20 07:20 Anulat
· LY9511 TIMISOARA (TSR) 07:20 07:20 Anulat
· TK8327 TIMISOARA (TSR) 07:20 07:20 Anulat
· A2120 TIMISOARA (TSR) 07:40 07:40 Anulat
· W43141 ROME (FCO) 07:40 13:11 Anulat
· RO701 IAȘI (IAS) 07:50 07:50 Anulat
· KL2723 IAȘI (IAS) 07:50 07:50 Anulat
· LY9531 IAȘI (IAS) 07:50 07:50 Anulat
· RO231 BUDAPEST (BUD) 07:55 07:55 Anulat
· RO261 ISTANBUL (IST) 08:00 08:00 Anulat
· TK8591 ISTANBUL (IST) 08:00 08:00 Anulat
· RO415 MADRID (MAD) 08:20 08:20 Anulat
· UX3702 MADRID (MAD) 08:20 08:20 Anulat
· RO301 FRANKFURT (FRA) 08:35 08:35 Anulat
· SK6184 FRANKFURT (FRA) 08:35 08:35 Anulat
· RO361 AMSTERDAM (AMS) 08:35 08:35 Anulat
· KL2700 AMSTERDAM (AMS) 08:35 08:35 Anulat
· BT5634 AMSTERDAM (AMS) 08:35 08:35 Anulat
· H4278 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:20 09:20 Anulat
· LY574 TEL-AVIV (TLV) 09:50 09:50 Anulat
· RO9103 TEL-AVIV (TLV) 09:50 09:50 Anulat
· TK1044 ISTANBUL (IST) 10:10 10:10 Anulat
· RO9161 ISTANBUL (IST) 10:10 10:10 Anulat
· H4221 PARIS (CDG) 10:20 10:20 Anulat
· RO403 ROME (FCO) 10:45 10:45 Anulat
· H4245 BRUSSELS (BRU) 10:50 10:50 Anulat
· RO225 PRAGUE (PRG) 11:00 11:00 Anulat
· SK6186 PRAGUE (PRG) 11:00 11:00 Anulat
· BT5646 PRAGUE (PRG) 11:00 11:00 Anulat
· PC362 ISTANBUL (SAW) 11:50 11:50 Anulat
· RO603 TIMISOARA (TSR) 12:40 12:40 Anulat
· LY9513 TIMISOARA (TSR) 12:40 12:40 Anulat
· TK9002 TIMISOARA (TSR) 12:40 12:40 Anulat
· RO643 CLUJ NAPOCA (CLJ) 13:05 13:05 Anulat
· AF6616 CLUJ NAPOCA (CLJ) 13:05 13:05 Anulat
· LY9523 CLUJ NAPOCA (CLJ) 13:05 13:05 Anulat
· TK9019 CLUJ NAPOCA (CLJ) 13:05 13:05 Anulat
· VL1651 MUNCHEN (MUC) 13:05 15:19 Anulat
· W43271 MARRAKECH (RAK) 13:15 13:15 Anulat
· W43267 DUBAI (DXB) 13:15 13:15 Anulat
· W43021 TENERIFE SOUTH (TFS) 13:25 13:25 Anulat
· BA885 LONDON (LHR) 15:50 15:50 Anulat
· RO809 SUCEAVA (SCV) 21:50 21:50 Anulat
· KL2727 SUCEAVA (SCV) 21:50 21:50 Anulat
· TK9159 SUCEAVA (SCV) 21:50 21:50 Anulat
· AF6615 SUCEAVA (SCV) 21:50 21:50 Anulat
Pentru informații exacte despre avioanele care urmează să decoleze de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă puteți consulta bucharestairports.ro, secțiunea plecări.
Sosiri
· LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZELO643 WARSZAWA (WAW) 01:45 01:53 Anulat
· TAROMRO210 CHISINAU (RMO) 06:05 06:05 Anulat
· AIR SERBIAJU7603 CHISINAU (RMO) 06:05 06:05 Anulat
· AIR FRANCEAF6635 CHISINAU (RMO) 06:05 06:05 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2735 CHISINAU (RMO) 06:05 06:05 Anulat
· TAROMRO810 SUCEAVA (SCV) 06:35 06:35 Anulat
· AIR FRANCEAF6618 SUCEAVA (SCV) 06:35 06:35 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2729 SUCEAVA (SCV) 06:35 06:35 Anulat
· HISKY EUROPEH4481 CHISINAU (RMO) 07:50 07:50 Anulat
· EL AL-ISRAEL AIRLINESLY573 TEL-AVIV (TLV) 08:35 08:17 Anulat
· TURK HAVA YOLLARITK1043 ISTANBUL (IST) 08:50 08:50 Anulat
· HISKY EUROPEH4761 ORADEA (OMR) 08:50 08:50 Anulat
· HISKY EUROPEH4254 TIMISOARA (TSR) 09:10 09:10 Anulat
· AIRWEGOA2101 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:25 09:25 Anulat
· TAROMRO642 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:35 09:35 Anulat
· AIR SERBIAJU7608 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:35 09:35 Anulat
· AIR FRANCEAF6600 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:35 09:35 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2721 CLUJ NAPOCA (CLJ) 09:35 09:35 Anulat
· TAROMRO602 TIMISOARA (TSR) 10:00 10:00 Anulat
· AIR FRANCEAF6606 TIMISOARA (TSR) 10:00 10:00 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2725 TIMISOARA (TSR) 10:00 10:00 Anulat
· AIRWEGOA2121 TIMISOARA (TSR) 10:25 10:25 Anulat
· TAROMRO702 IAȘI (IAS) 10:35 10:35 Anulat
· AIR SERBIAJU7596 IAȘI (IAS) 10:35 10:35 Anulat
· AIR FRANCEAF6630 IAȘI (IAS) 10:35 10:35 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2724 IAȘI (IAS) 10:35 10:35 Anulat
· PEGASUS AIRLINESPC361 ISTANBUL (SAW) 10:50 10:50 Anulat
· W43160 TREVISO (TSF) 10:55 10:55 Anulat
· W43140 BOLOGNA (BLQ) 11:10 11:10 Anulat
· TAROMRO232 BUDAPEST (BUD) 12:00 12:00 Anulat
· W43258 TEL-AVIV (TLV) 12:15 12:15 Anulat
· VL1650 MUNCHEN (MUC) 12:20 12:20 Anulat
· TAROMRO262 ISTANBUL (IST) 12:25 12:25 Anulat
· W43142 ROME (FCO) 12:55 12:55 Anulat
· W43072 EINDHOVEN (EIN) 13:15 13:15 Anulat
· W43004 LONDON (LTN) 13:25 13:25 Anulat
· W43176 BARCELONA (BCN) 13:40 13:40 Anulat
· W43052 PARIS (ORY) 13:55 13:55 Anulat
· RYANAIRFR9160 BEAUVAIS (BVA) 14:05 14:47 Întarziat
· TURK HAVA YOLLARITK1039 ISTANBUL (IST) 14:10 14:10 Estimat
· TAROMRO302 FRANKFURT (FRA) 14:40 14:40 Anulat
· W43002 LONDON (LTN) 14:45 14:45 Anulat
· BRITISH AIRWAYSBA884 LONDON (LHR) 14:45 14:25 Anulat
· BRITISH AIRWAYSJL7829 LONDON (LHR) 14:45 14:25 Anulat
· TAROMRO362 AMSTERDAM (AMS) 15:25 15:25 Anulat
· SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMSK6176 AMSTERDAM (AMS) 15:25 15:25 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2701 AMSTERDAM (AMS) 15:25 15:25 Anulat
· TAROMRO226 PRAGUE (PRG) 15:30 15:30 Anulat
· SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMSK6187 PRAGUE (PRG) 15:30 15:30 Anulat
· TAROMRO604 TIMISOARA (TSR) 15:40 15:40 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2737 TIMISOARA (TSR) 15:40 15:40 Anulat
· SWISS INTERNATIONAL AIR LINESLX1888 ZURICH (ZRH) 15:45 15:45 Anulat
· TAROMRO404 ROME (FCO) 16:00 16:00 Anulat
· TAROMRO644 CLUJ NAPOCA (CLJ) 16:10 16:10 Anulat
· KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2738 CLUJ NAPOCA (CLJ) 16:10 16:10 Anulat
· HISKY EUROPEH4246 BRUSSELS (BRU) 17:00 17:00 Anulat
· HISKY EUROPEH4222 PARIS (CDG) 17:10 17:10 Anulat
· TAROMRO416 MADRID (MAD) 17:15 17:15 Anulat
· AIR EUROPAUX3703 MADRID (MAD) 17:15 17:15 Anulat
· W43272 MARRAKECH (RAK) 23:35 23:35 Anulat
Pentru informații exacte despre avioanele care urmează să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă puteți consulta bucharestairports.ro, secțiunea sosiri.
Lista zborurilor anulate prezentată în acest articol este informativă și poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo și deciziile companiilor aeriene. Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea site-urilor oficiale ale aeroporturilor și ale operatorilor de zbor.
