Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Pe Aeroportul Otopeni, traficul aerian este puternic afectat de ninsoarea abundentă și viscolul puternic, ceea ce a dus la anularea mai multor curse și întârzieri semnificative. 

Condițiile meteo dificile au determinat și devierea unor aeronave pe alte aeroporturi, iar operațiunile la sol sunt îngreunate de acumularea zăpezii pe piste și platforme.

Zboruri anulate și aeronave deviate la București din cauza vremii severe

Miercuri dimineață, traficul aerian de la București a fost afectat de ninsoarea puternică și viscol, ceea ce a dus la anularea mai multor curse și la devierea a cinci aeronave către alte aeroporturi, potrivit anunțului făcut de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău - Bucureşti şi Tarom 810 Suceava - Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul - Bucureşti - Istanbul", au transmis reprezentanţii CNAB.

Lista avioanelor deviate din cauza ninsorii

De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi:

·      Ryanair 5262 Dublin - Bucureşti a aterizat la Varna

·      WizzAir 3290 Porto - Bucureşti a aterizat la Sofia

·      Hisky 236 Tel Aviv - Bucureşti a aterizat la Cluj

·      DanAir 508 Dublin - Bucureşti va ateriza la Craiova

·      iar Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena

Potrivit sursei citate, zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

"Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au mai precizat reprezentanţii CNAB.

Aceştia recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.

Lista zborurilor anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București

Plecări

·      LO644  WARSZAWA (WAW)      05:35   05:35   Anulat

·      W43257             TEL-AVIV (TLV) 05:45   09:00   Anulat

·      W43003             LONDON (LTN) 05:50   09:00   Anulat

·      W43139             BOLOGNA (BLQ)             06:10   09:00   Anulat

·      W43159             TREVISO (TSF)   06:15   12:00   Anulat

·      W43175             BARCELONA (BCN)         06:15   12:00   Anulat

·      LX1887 ZURICH (ZRH)   06:30   13:30   Anulat

·      W43071             EINDHOVEN (EIN)          06:50   12:00   Anulat

·      W43051             PARIS (ORY)      06:55   12:00   Anulat

·      A2100  CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:00   07:00   Anulat

·      RO641 CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:05   07:05   Anulat

·      KL2704 CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:05   07:05   Anulat

·      LY9521 CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:05   07:05   Anulat

·      JU7585 CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:05   07:05   Anulat

·      TK9010 CLUJ NAPOCA (CLJ)        07:05   07:05   Anulat

·      W43001             LONDON (LTN) 07:10   12:00   Anulat

·      RO601 TIMISOARA (TSR)           07:20   07:20   Anulat

·      LY9511 TIMISOARA (TSR)           07:20   07:20   Anulat

·      TK8327 TIMISOARA (TSR)           07:20   07:20   Anulat

·      A2120  TIMISOARA (TSR)           07:40   07:40   Anulat

·      W43141             ROME (FCO)     07:40   13:11   Anulat

·      RO701 IAȘI (IAS)           07:50   07:50   Anulat

·      KL2723 IAȘI (IAS)           07:50   07:50   Anulat

·      LY9531 IAȘI (IAS)           07:50   07:50   Anulat

·      RO231 BUDAPEST (BUD)           07:55   07:55   Anulat

·      RO261 ISTANBUL (IST) 08:00   08:00   Anulat

·      TK8591 ISTANBUL (IST) 08:00   08:00   Anulat

·      RO415 MADRID (MAD) 08:20   08:20   Anulat

·      UX3702 MADRID (MAD) 08:20   08:20   Anulat

·      RO301 FRANKFURT (FRA)          08:35   08:35   Anulat

·      SK6184 FRANKFURT (FRA)          08:35   08:35   Anulat

·      RO361 AMSTERDAM (AMS)      08:35   08:35   Anulat

·      KL2700 AMSTERDAM (AMS)      08:35   08:35   Anulat

·      BT5634 AMSTERDAM (AMS)      08:35   08:35   Anulat

·      H4278  CLUJ NAPOCA (CLJ)        09:20   09:20   Anulat

·      LY574   TEL-AVIV (TLV) 09:50   09:50   Anulat

·      RO9103 TEL-AVIV (TLV) 09:50   09:50   Anulat

·      TK1044 ISTANBUL (IST) 10:10   10:10   Anulat

·      RO9161 ISTANBUL (IST) 10:10   10:10   Anulat

·      H4221  PARIS (CDG)      10:20   10:20   Anulat

·      RO403 ROME (FCO)     10:45   10:45   Anulat

·      H4245  BRUSSELS (BRU)             10:50   10:50   Anulat

·      RO225 PRAGUE (PRG)  11:00   11:00   Anulat

·      SK6186 PRAGUE (PRG)  11:00   11:00   Anulat

·      BT5646 PRAGUE (PRG)  11:00   11:00   Anulat

·      PC362  ISTANBUL (SAW)            11:50   11:50   Anulat

·      RO603 TIMISOARA (TSR)           12:40   12:40   Anulat

·      LY9513 TIMISOARA (TSR)           12:40   12:40   Anulat

·      TK9002 TIMISOARA (TSR)           12:40   12:40   Anulat

·      RO643 CLUJ NAPOCA (CLJ)        13:05   13:05   Anulat

·      AF6616 CLUJ NAPOCA (CLJ)        13:05   13:05   Anulat

·      LY9523 CLUJ NAPOCA (CLJ)        13:05   13:05   Anulat

·      TK9019 CLUJ NAPOCA (CLJ)        13:05   13:05   Anulat

·      VL1651 MUNCHEN (MUC)          13:05   15:19   Anulat

·      W43271             MARRAKECH (RAK)        13:15   13:15   Anulat

·      W43267             DUBAI (DXB)     13:15   13:15   Anulat

·      W43021             TENERIFE SOUTH (TFS)  13:25   13:25   Anulat

·      BA885  LONDON (LHR) 15:50   15:50   Anulat

·      RO809 SUCEAVA (SCV) 21:50   21:50   Anulat

·      KL2727 SUCEAVA (SCV) 21:50   21:50   Anulat

·      TK9159 SUCEAVA (SCV) 21:50   21:50   Anulat

·      AF6615 SUCEAVA (SCV) 21:50   21:50   Anulat

Pentru informații exacte despre avioanele care urmează să decoleze de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă puteți consulta bucharestairports.ro, secțiunea plecări.

Sosiri

·      LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZELO643        WARSZAWA (WAW)             01:45   01:53   Anulat

·      TAROMRO210  CHISINAU (RMO)            06:05   06:05   Anulat

·      AIR SERBIAJU7603         CHISINAU (RMO)            06:05   06:05             Anulat

·      AIR FRANCEAF6635       CHISINAU (RMO)            06:05   06:05             Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2735      CHISINAU (RMO)             06:05   06:05   Anulat

·      TAROMRO810  SUCEAVA (SCV) 06:35   06:35   Anulat

·      AIR FRANCEAF6618       SUCEAVA (SCV) 06:35   06:35   Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2729      SUCEAVA (SCV) 06:35             06:35   Anulat

·      HISKY EUROPEH4481     CHISINAU (RMO)            07:50   07:50             Anulat

·      EL AL-ISRAEL AIRLINESLY573      TEL-AVIV (TLV) 08:35   08:17             Anulat

·      TURK HAVA YOLLARITK1043      ISTANBUL (IST) 08:50   08:50             Anulat

·      HISKY EUROPEH4761     ORADEA (OMR) 08:50   08:50   Anulat

·      HISKY EUROPEH4254     TIMISOARA (TSR)           09:10   09:10             Anulat

·      AIRWEGOA2101             CLUJ NAPOCA (CLJ)        09:25   09:25             Anulat

·      TAROMRO642  CLUJ NAPOCA (CLJ)        09:35   09:35   Anulat

·      AIR SERBIAJU7608         CLUJ NAPOCA (CLJ)        09:35   09:35             Anulat

·      AIR FRANCEAF6600       CLUJ NAPOCA (CLJ)        09:35   09:35             Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2721      CLUJ NAPOCA (CLJ)             09:35   09:35   Anulat

·      TAROMRO602  TIMISOARA (TSR)           10:00   10:00   Anulat

·      AIR FRANCEAF6606       TIMISOARA (TSR)           10:00   10:00             Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2725      TIMISOARA (TSR)             10:00   10:00   Anulat

·      AIRWEGOA2121             TIMISOARA (TSR)           10:25   10:25             Anulat

·      TAROMRO702  IAȘI (IAS)           10:35   10:35   Anulat

·      AIR SERBIAJU7596         IAȘI (IAS)           10:35   10:35   Anulat

·      AIR FRANCEAF6630       IAȘI (IAS)           10:35   10:35   Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2724      IAȘI (IAS)           10:35             10:35   Anulat

·      PEGASUS AIRLINESPC361            ISTANBUL (SAW)            10:50             10:50   Anulat

·      W43160             TREVISO (TSF)   10:55   10:55   Anulat

·      W43140             BOLOGNA (BLQ)             11:10   11:10   Anulat

·      TAROMRO232  BUDAPEST (BUD)           12:00   12:00   Anulat

·      W43258             TEL-AVIV (TLV) 12:15   12:15   Anulat

·      VL1650 MUNCHEN (MUC)          12:20   12:20   Anulat

·      TAROMRO262  ISTANBUL (IST) 12:25   12:25   Anulat

·      W43142             ROME (FCO)     12:55   12:55   Anulat

·      W43072             EINDHOVEN (EIN)          13:15   13:15   Anulat

·      W43004             LONDON (LTN) 13:25   13:25   Anulat

·      W43176             BARCELONA (BCN)         13:40   13:40   Anulat

·      W43052             PARIS (ORY)      13:55   13:55   Anulat

·      RYANAIRFR9160             BEAUVAIS (BVA)             14:05   14:47             Întarziat

·      TURK HAVA YOLLARITK1039      ISTANBUL (IST) 14:10   14:10             Estimat

·      TAROMRO302  FRANKFURT (FRA)          14:40   14:40   Anulat

·      W43002             LONDON (LTN) 14:45   14:45   Anulat

·      BRITISH AIRWAYSBA884 LONDON (LHR) 14:45   14:25   Anulat

·      BRITISH AIRWAYSJL7829             LONDON (LHR) 14:45   14:25             Anulat

·      TAROMRO362  AMSTERDAM (AMS)      15:25   15:25   Anulat

·      SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMSK6176            AMSTERDAM (AMS)  15:25   15:25   Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2701      AMSTERDAM (AMS)             15:25   15:25   Anulat

·      TAROMRO226  PRAGUE (PRG)  15:30   15:30   Anulat

·      SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMSK6187            PRAGUE (PRG)             15:30   15:30   Anulat

·      TAROMRO604  TIMISOARA (TSR)           15:40   15:40   Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2737      TIMISOARA (TSR)             15:40   15:40   Anulat

·      SWISS INTERNATIONAL AIR LINESLX1888             ZURICH (ZRH)             15:45   15:45   Anulat

·      TAROMRO404  ROME (FCO)     16:00   16:00   Anulat

·      TAROMRO644  CLUJ NAPOCA (CLJ)        16:10   16:10   Anulat

·      KLM-ROYAL DUTCH AIRLINESKL2738      CLUJ NAPOCA (CLJ)             16:10   16:10   Anulat

·      HISKY EUROPEH4246     BRUSSELS (BRU)             17:00   17:00             Anulat

·      HISKY EUROPEH4222     PARIS (CDG)      17:10   17:10   Anulat

·      TAROMRO416  MADRID (MAD) 17:15   17:15   Anulat

·      AIR EUROPAUX3703      MADRID (MAD) 17:15   17:15   Anulat

·      W43272             MARRAKECH (RAK)        23:35   23:35   Anulat

Pentru informații exacte despre avioanele care urmează să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă puteți consulta bucharestairports.ro, secțiunea sosiri.

Lista zborurilor anulate prezentată în acest articol este informativă și poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo și deciziile companiilor aeriene. Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea site-urilor oficiale ale aeroporturilor și ale operatorilor de zbor.

Administraţia Prezidenţială a închiriat un avion privat pentru deplasarea preşedintelui Nicuşor Dan la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, iniţiat de preşedintele SUA Donald Trump, programată pentru 19 februarie.

Poliția britanică a lansat miercuri un apel la martori privind acuzațiile de trafic de ființe umane și agresiuni sexuale asupra unui minor în anii 1990, menționate în dosarele Epstein.

BNR avertizează că în ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care folosesc fraudulos imaginea guvernatorului băncii pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un website.

Curtea Constituţională explică de ce a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi de ce a stabilit că actul normativ este constituţional.

Centrul INFOTRAFIC anunță că miercuri dimineața, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care afectează regiunile centrale, sudice și estice ale țării, circulația este închisă pe mai multe tronsoane de drum din țară.

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de „reformă" în administrația publică centrală, proiect care include o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal, cu unele excepții.

