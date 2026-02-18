Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Condițiile meteo dificile au determinat și devierea unor aeronave pe alte aeroporturi, iar operațiunile la sol sunt îngreunate de acumularea zăpezii pe piste și platforme.

Zboruri anulate și aeronave deviate la București din cauza vremii severe

Miercuri dimineață, traficul aerian de la București a fost afectat de ninsoarea puternică și viscol, ceea ce a dus la anularea mai multor curse și la devierea a cinci aeronave către alte aeroporturi, potrivit anunțului făcut de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău - Bucureşti şi Tarom 810 Suceava - Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul - Bucureşti - Istanbul", au transmis reprezentanţii CNAB.

Lista avioanelor deviate din cauza ninsorii

De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi:

· Ryanair 5262 Dublin - Bucureşti a aterizat la Varna

· WizzAir 3290 Porto - Bucureşti a aterizat la Sofia

· Hisky 236 Tel Aviv - Bucureşti a aterizat la Cluj

· DanAir 508 Dublin - Bucureşti va ateriza la Craiova

· iar Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena

Potrivit sursei citate, zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

"Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au mai precizat reprezentanţii CNAB.

Aceştia recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.