O grădină zoologică din Bihor, închisă după opt zile de la deschidere pentru lipsa autorizațiilor și problemele de siguranță

La opt zile de la deschidere, o grădină zoologică din Bihor a fost închisă luni de Garda de Mediu.

Totul după ce un vizitator a arătat printr-o postare pe o rețea de socializare cum între oameni și tigri se află doar geamuri nu și plasă de protecție.

În urma unui control, comisarii au descoperit că parcul nu avea autorizație de mediu și nici alte documente obligatorii pentru funcționare.

Firma care administrează grădina zoo are acum de plătit și o amendă de 30.000 de lei.

Cel care a surprins aceste imagini nu este singurul vizitator ce reclamă condiții slabe de siguranță.

Chiar dacă situația a fost remediată între timp și în zona tigrilor a fost montată plasa de metal, pe fir au intrat autoritățile de mediu.

Marius Orbai, jurist la Garda de Mediu din Bihor: „Societatea nu deținea autorizație de mediu sau alte acte de reprezentare pentru acea grădină zoologică. Pentru aceste motive, s-a dat ca măsură sistarea activității de vizitare a acesteia până la obținerea actelor de reglementare.”

Deși au depus cerere pentru autorizația de mediu, administratorii nu au mai așteptat aprobarea pentru deschidere.

Dorina Radovetz, purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Mediu din Bihor: „Funcționarea se bazează pe autorizație de mediu, nu pe cerere.”

Acum, reprezentanții firmei care administrează grădina zoologică dau vina pe „scăpări birocratice” și spun că vor rezolva situația rapid.

Nicolae Cureu, contabilul firmei care deține parcul: „Vrem să constatăm cu toții ce măsuri mai trebuie să bifăm, ca partea formală a parcului să fie rezolvată. La momentul deschiderii, noi dețineam o autorizație pentru o menajerie. Prezența în parc a tigrilor a făcut imposibil continuarea, formal, ca și menajerie.”

Parcul, aflat la granița dintre Bihor și Sălaj, se întinde pe 70 de hectare și găzduiește zeci de specii de animale, de la canguri pitici și păuni, până la tigri bengalezi.

