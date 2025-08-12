O grădină zoologică din Bihor, închisă după opt zile de la deschidere pentru lipsa autorizațiilor și problemele de siguranță

Stiri actuale
12-08-2025 | 08:00
×
Codul embed a fost copiat

La opt zile de la deschidere, o grădină zoologică din Bihor a fost închisă luni de Garda de Mediu.

autor
Călin Ardelean

Totul după ce un vizitator a arătat printr-o postare pe o rețea de socializare cum între oameni și tigri se află doar geamuri nu și plasă de protecție.

În urma unui control, comisarii au descoperit că parcul nu avea autorizație de mediu și nici alte documente obligatorii pentru funcționare.

Firma care administrează grădina zoo are acum de plătit și o amendă de 30.000 de lei.

Cel care a surprins aceste imagini nu este singurul vizitator ce reclamă condiții slabe de siguranță.

Citește și
Rasi
O grădină zoo le cere localnicilor să își dea animalele de companie ca să hrănească râșii. „Nimic nu se iroseşte”

Chiar dacă situația a fost remediată între timp și în zona tigrilor a fost montată plasa de metal, pe fir au intrat autoritățile de mediu.

Marius Orbai, jurist la Garda de Mediu din Bihor: „Societatea nu deținea autorizație de mediu sau alte acte de reprezentare pentru acea grădină zoologică. Pentru aceste motive, s-a dat ca măsură sistarea activității de vizitare a acesteia până la obținerea actelor de reglementare.”

Deși au depus cerere pentru autorizația de mediu, administratorii nu au mai așteptat aprobarea pentru deschidere.

Dorina Radovetz, purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Mediu din Bihor: „Funcționarea se bazează pe autorizație de mediu, nu pe cerere.”

Acum, reprezentanții firmei care administrează grădina zoologică dau vina pe „scăpări birocratice” și spun că vor rezolva situația rapid.

Nicolae Cureu, contabilul firmei care deține parcul:Vrem să constatăm cu toții ce măsuri mai trebuie să bifăm, ca partea formală a parcului să fie rezolvată. La momentul deschiderii, noi dețineam o autorizație pentru o menajerie. Prezența în parc a tigrilor a făcut imposibil continuarea, formal, ca și menajerie.”

Parcul, aflat la granița dintre Bihor și Sălaj, se întinde pe 70 de hectare și găzduiește zeci de specii de animale, de la canguri pitici și păuni, până la tigri bengalezi.

Perseidele au luminat cerul nopții. Sute de oameni au privit spectacolul cosmic în județul Tulcea: „Ne bucurăm foarte mult”

Sursa: Pro TV

Etichete: gradina zoologica, nereguli, Garda de Mediu,

Dată publicare: 12-08-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative
Stiri Diverse
O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative

În Budapesta, una dintre cele mai vechi grădini zoologice din lume a serbat 159 de ani de existență cu un adevărat festin pentru locatari.

O grădină zoo le cere localnicilor să își dea animalele de companie ca să hrănească râșii. „Nimic nu se iroseşte”
Stiri externe
O grădină zoo le cere localnicilor să își dea animalele de companie ca să hrănească râșii. „Nimic nu se iroseşte”

O grădină zoologică din Danemarca a făcut un apel la public pentru a dona animale domestice şi de companie pentru a fi folosite ca hrană pentru animalele de pradă captive.

„Imagini revoltătoare”, surprinse la Grădina Zoologică Vâlcea: „Sunt simbolul unei realităţi crunte”
Stiri actuale
„Imagini revoltătoare”, surprinse la Grădina Zoologică Vâlcea: „Sunt simbolul unei realităţi crunte”

Imagini cu un animal ţinut în captivitate la Grădina Zoologică Vâlcea, care este într-o stare gravă, slab, cu blana căzută, ţinut într-un ţarc murdar, au fost publicate pe rețelele sociale, provocând revolta utilizatorilor. 

O grădină zoologică din Germania a ucis 12 babuini sănătoşi. Decizia a provocat proteste
Stiri externe
O grădină zoologică din Germania a ucis 12 babuini sănătoşi. Decizia a provocat proteste

O grădină zoologică din Germania a decis să ucidă 12 babuini sănătoşi, din cauza lipsei de spaţiu, provocând proteste din partea activiştilor pentru drepturile animalelor, informează DPA.

Metoda ingenioasă prin care îngrijitorii de la o grădină zoologică hrănesc un pui de vultur dintr-o specie rară
Stiri externe
Metoda ingenioasă prin care îngrijitorii de la o grădină zoologică hrănesc un pui de vultur dintr-o specie rară

La grădina zoologică din Praga, îngrijitorii hrănesc un pui de vultur cu ajutorul unei strategii ingenioase, după ce părinții au refuzat să-l îngrijească.

Recomandări
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”
Stiri externe
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12