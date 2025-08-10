O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative

10-08-2025
În Budapesta, una dintre cele mai vechi grădini zoologice din lume a serbat 159 de ani de existență cu un adevărat festin pentru locatari.

Îngrijitorii au pregătit tăvi imense cu fructe variate și alte bunătăți apreciate de animale. Canguri, struți, elefanți, hipopotami ori cimpanzei au fost răsfățați după pofta inimii.

Pentru vizitatori, aniversarea a fost marcată prin vizite ghidate, ateliere de tâmplărie și vânătoare de surprize.

Răfuială în trafic la Timișoara. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat, iar polițiștii au găsit săbii într-una dintre ele

