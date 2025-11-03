Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul SOS România, și soțul ei, Domenico, au fost reținuți 24 de ore de poliție pentru tâlhărie calificată, complicitate și lovire sau alte violențe.

Cei doi sunt acuzați de vecinii lor, doi soți de 66 și 67 de ani că i-au bătut și le-au furat telefoanele mobile. Soții Bellantoni au fost ridicați din casă de trupele speciale.

Locuința din București a soților Amalia și Domenico Bellantoni a fost percheziționată de anchetatori în urma unui conflict pe care aceștia l-au avut cu vecinii.

Victimele au sunat la 112 după ce Domenico și un alt bărbat de cetățenie italiană i-au luat la bătaie cu pumnii și cu picioarele în curtea comuna a imobilului în care funcționează și restaurantul deținut de familia Bellantoni.

Când s-au văzut încolțiți, cei doi pensionari i-au filmat cu telefoanele mobile pe agresori, însă Domenico Bellantoni le-a luat aparatele și i le-ar fi predat soției sale, Amalia.

Cătălin Dancu, avocatul soților Bellantoni spune că e un conflict mai vechi între vecini și că Amalia nu a luat telefoanele deoarece u s-au găsit la percheziții.

După ce au dat declarații, soții Bellantoni au fost duși în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Conflictul e de ani de zile și a plecat spune avocatul acestora de la mici neînțelegeri legate de curtea comună a imobilului în care soții Bellatoni au deschis un restaurant. Neînțelegeri care s-au transformat în mai multe procese penale.

Polițiștii Secției 8 spun că au fost sunat pe 30 noiembrie ora 19:30 și au confirmat că vecinii au fost agresați. Au chemat ambulanța care le-a acordat ajutor și le-au dus la spital.

Au cerut și ordin de protecție. Polițiștii le-au pechezitionat locuința să caute telefoanele și de asemenea, îl caută pe celălalt bărbat agresor, care ar fi un cetățean italian.

Dacă Domenico Bellatoni a declarat la intrare în secție că s-ar fi aparat, soția acestuia Amalia a dorit să păstreze tăcerea.

Amalia Bellatoni a devenit cunoscuta în lumea mondena din București participând la numeroase emisiuni tv. Anul trecut ea a fost candidată din partea partidului SOS. România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași.

Ea este cecetata pentru complicitate la tălhărie calificata și daca vă fi găsită vinovata rișcă inte 3 și 10 ani de închisoare, la fel că soțul ei.

