Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Stiri actuale
03-11-2025 | 14:16
×
Codul embed a fost copiat

Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul SOS România, și soțul ei, Domenico, au fost reținuți 24 de ore de poliție pentru tâlhărie calificată, complicitate și lovire sau alte violențe.

autor
Daniel Nițoiu

Cei doi sunt acuzați de vecinii lor, doi soți de 66 și 67 de ani că i-au bătut și le-au furat telefoanele mobile. Soții Bellantoni au fost ridicați din casă de trupele speciale.

Locuința din București a soților Amalia și Domenico Bellantoni a fost percheziționată de anchetatori în urma unui conflict pe care aceștia l-au avut cu vecinii.

Victimele au sunat la 112 după ce Domenico și un alt bărbat de cetățenie italiană i-au luat la bătaie cu pumnii și cu picioarele în curtea comuna a imobilului în care funcționează și restaurantul deținut de familia Bellantoni.

Când s-au văzut încolțiți, cei doi pensionari i-au filmat cu telefoanele mobile pe agresori, însă Domenico Bellantoni le-a luat aparatele și i le-ar fi predat soției sale, Amalia.

Citește și
apa craiova
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă

Cătălin Dancu, avocatul soților Bellantoni spune că e un conflict mai vechi între vecini și că Amalia nu a luat telefoanele deoarece u s-au găsit la percheziții.

După ce au dat declarații, soții Bellantoni au fost duși în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Conflictul e de ani de zile și a plecat spune avocatul acestora de la mici neînțelegeri legate de curtea comună a imobilului în care soții Bellatoni au deschis un restaurant. Neînțelegeri care s-au transformat în mai multe procese penale.

Polițiștii Secției 8 spun că au fost sunat pe 30 noiembrie ora 19:30 și au confirmat că vecinii au fost agresați. Au chemat ambulanța care le-a acordat ajutor și le-au dus la spital.

Au cerut și ordin de protecție. Polițiștii le-au pechezitionat locuința să caute telefoanele și de asemenea, îl caută pe celălalt bărbat agresor, care ar fi un cetățean italian.

Dacă Domenico Bellatoni a declarat la intrare în secție că s-ar fi aparat, soția acestuia Amalia a dorit să păstreze tăcerea.

Amalia Bellatoni a devenit cunoscuta în lumea mondena din București participând la numeroase emisiuni tv. Anul trecut ea a fost candidată din partea partidului SOS. România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași.

Ea este cecetata pentru complicitate la tălhărie calificata și daca vă fi găsită vinovata rișcă inte 3 și 10 ani de închisoare, la fel că soțul ei.

Livratorul srilankez lovit și scuipat de o femeie și-a retras plângerea. De la ce a pornit scandalul. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: bataie, ancheta, sos,

Dată publicare: 03-11-2025 14:05

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă
Stiri actuale
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă

O persoană este cercetată după ce a făcut un foraj ilegal în Craiova din care distribuia apă către două blocuri şi mai multe case şi încasa bani pentru serviciul prestat, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Morminte profanate de minori, într-un cimitir din Arad. Opt monumente funerare au fost distruse
Stiri actuale
Morminte profanate de minori, într-un cimitir din Arad. Opt monumente funerare au fost distruse

Mai multe morminte au fost găsite distruse în localitatea Pilu din judeţul Arad, iar poliţiştii suspectează patru tineri, toţi minori. Trei dintre ei au fost reţinuţi pentru 20, respectiv 24 de ore.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Nicușor Dan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
2 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
3 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28