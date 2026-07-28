Judecătorii de la două instanțe au calificat gestul drept omor. Avocata lui susține însă că decizia este nedreaptă și că acesta trebuia condamnat, cel mult, pentru ucidere din culpă.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Accidentul produs în 2021, pe Drumul European 70, între Alexandria și Vitănești, a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. O camionetă a intrat într-un camion care frânase brusc.

Iar impactul a fost atât de violent, încât autovehiculul a fost distrus. Pasagerul din dreapta, tatăl șoferului, în vârstă de 60 de ani, a murit pe loc. Supraviețuitorul a povestit atunci că totul a început după ce depășise alt TIR, condus de tatăl șoferului din față.

Viorel Haralambie Bîrsan, șoferul camionetei: „Am depășit acolo sus, pe domnul cu ăsta și i-am spus lasă-mă să mă bag. Mergea cu 90. A mea e tot limitată la 90 și a început să mă înjure. Și zic, colegul, te rugam frumos să mă lași... A început că te răstorn. Așa mi-a spus prin stație, că te răstorn. A frânat brusc cel din față, fără motiv. Mă înjura într-una.”

Șoferul acuzat că a provocat nenorocirea, un tânăr de 27 de ani, a fost acuzat inițial de ucidere din culpă, însă procurorii i-au agravat acuzațiile la omor și tentativă de omor.

Pentru aceste fapte, Tribunalul Teleorman și Curtea de Apel București l-au condamnat la 10 ani de închisoare, respectiv 5 ani. Judecătorii au apreciat că: „Inculpatul a transformat autovehiculul în armă a crimei, fiindu-i indiferente urmările grave.”

Fiul victimei a încercat să își facă dreptate singur

Bărbatul al cărui tată a fost ucis în accident și-a pierdut cumpătul la locul tragediei și a încercat să își facă dreptate singur. Cu greu a fost liniștit de polițiști și pompieri.

Experții au stabilit că impactul a avut loc după o frânare bruscă, de la o viteză de 90 de kilometri pe oră la 5 kilometri pe oră. Șoferul supraviețuitor a scăpat cu viață doar pentru că a avut reflexul să tragă puțin stânga de volan.

După aproape 5 ani de la tragedie, șoferul vinovat a fost condamnat la 11 ani, 9 luni și 10 zile. O pedeapsă pe care avocata lui o consideră nedreaptă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul condamnat a fost încarcerat deja în Penitenciarul de la Slobozia, iar prin aceeași decizie a celor două instanțe de judecată, i s-a interzis ca după ispășirea pedepsei în spatele gratiilor să conducă vreme de 5 ani. Totodată, compania de asigurări la care încheiase polița RCA va trebui să plătească familiei celor două victime 1 milion 750 de mii de lei daune morale.”

Avocata șoferului condamnat, căruia judecătorii au decis să îi confiște contravaloarea TIR-ului cu care a provocat accidentul mortal, va contesta decizia prin căi extraordinare de atac, dar și la CEDO.