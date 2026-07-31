Un bărbat a murit şi 11 persoane, inclusiv cinci copii, au fost spitalizate, după ce microbuzul lor a intrat într-un copac. Şoferul, de 83 de ani, ar fi suferit un infarct la volan - este una dintre ipoteze.

Echipa secundă de fotbal de la FC Dinamo, aflată în cantonament la Câmpulung, mergea la antrenament. Erau 18 persoane în microbuzul cu care se deplasau: şapte adulţi şi 11 minori. Pe o străduţă îngustă, vehiculul a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un copac. Şoferul, de 83 de ani, şi maseurul, aflat în dreapta-faţă, au rămas încarceraţi.

Potrivit unui comunicat al clubului, conducătorul auto ar fi suferit un infarct în timp ce conducea. Accidentul s-ar fi produs la aproximativ 400 de metri de locul în care erau cazaţi sportivii. Tinerii au povestit prin ce au trecut.

Vlad Cherciu, jucător: „A fost un şoc şi un impact foarte mare, adică m-am trezit cu capul în scaun, cu doi colegi peste mine.”

Traian Ciubotaru, jucător: „Am dat cu nasul, cu faţa de scaunele din faţă, ne-am trezit unii peste alţii, scaunele rupte, sânge peste tot”.

Ianys Neculai, jucător: „Când am văzut că urmează să intrăm în curba de unde s-a întâmplat accidentul, ne-am speriat cu toţii, pentru că am văzut că doar accelerează şi nu pune frână”.

Maseurul Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, s-a stins.

Ag. şef pr. Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş: „Şoferul a fost preluat în stare de inconştienţă de către echipajele medicale şi transportat la o unitate medicală”.

În cele din urmă, şoferul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Capitală. În urma accidentului au fost spitalizate 11 victime. Dintre cei cinci copii internaţi, unul este în stare gravă şi a fost transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucureşti.

Internat este şi antrenorul echipei, fostul fotbalist de la Dinamo, Adrian Ropotan, fost campion al României, cu convocări şi la echipa naţională. El a suferit o fractură deschisă la nivelul unei mâini, pentru care a fost deja operat.

Adrian Zaharia, magazionerul echipei: „Eu am ieşit pe geamul din spate, că am stat pe o roată de rezervă în spate. Dacă nu era pomul, cădeam toţi în râpă. Asistentul medical era peste şofer.”

Poliţiştii au transmis că nu au putut stabili cu ce viteză se deplasa microbuzul când a avut loc impactul. Şoferul avea licenţă de transport persoane.

Potrivit datelor de la poliţie şi autorităţile locale, microbuzul, fabricat în 2005, ar avea trecute în talon 15 locuri. Iar din cercetarea la faţa locului reiese că vehiculul nu ar fi avut centuri de siguranţă. Acum, anchetatorii urmează să efectueze o expertiză tehnică. Au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Fotbaliştii vor fi consiliaţi psihologic.