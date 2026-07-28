Poliţiştii Biroului Rutier Marghita au stabilit că minorul se deplasa pe drumul comunal 113, iar, la intersecţia cu DN 19E, ar fi pătruns pe drumul naţional, unde a fost accidentat de un autoturism care circula pe direcţia Oradea - Marghita, scrie Agerpres.

În urma impactului, copilul a suferit multiple leziuni şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, unde, ulterior, a decedat.

Şoferul autoturismului, un bărbat de 41 de ani din Oradea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii Biroului Rutier Marghita continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea exactă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.