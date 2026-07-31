Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție având în vedere numărul persoanelor implicate și necesitatea gestionării eficiente a operațiunii de salvare.

La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În autobuz se afla echipa a doua a clubului Dinamo, în cantonament.

Din datele de la fața locului, în urma evenimentului au fost identificate 10 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate.

Persoanele au fost extrase de urgență din vehicul și predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconștientă și i se aplică manevre de resuscitare.

În urma evaluării medicale, trei victime sunt transportate la spital, 2 adulți și un copil.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, una dintre persoane, care intrase in stop cardio respirator, a fost declarată decedată.

Misiunea este în dinamică.

De asemenea, către zona intervenției a fost trimis și un elicopter SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul eventualelor victime.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul și să comunice informații privind starea persoanelor implicate.