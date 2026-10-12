Crima a avut loc sâmbătă seara, în casa în care cei doi soți și-au crescut cei patru copii: două fete mai mari, de 27 și 25 de ani, și doi copii mai mici, o fetiță de 10 ani și un băiețel de 12 ani.

În locuință a izbucnit un scandal, iar, potrivit procurorilor, bărbatul i-a aplicat soției o lovitură de cuțit în hemitoracele stâng, care a dus la decesul femeii. Deși oamenii din comuna Smulți sunt șocați de tragedie, unii dintre localnici spun că existaseră și înainte semne de violență în familie.

Potrivit acestora, femeia ar fi fost văzută în repetate rânduri cu urme de lovituri pe corp și vânătăi în zona ochilor. Mai mult, în urmă cu aproximativ trei ani, rudele ei ar fi venit la primărie pentru a sesiza serviciile de asistență socială că aceasta era agresată de soț.

Femeia ar fi fost chemată atunci pentru a discuta despre situația din familie, însă nu ar fi recunoscut că este victima violenței și chiar și-ar fi apărat soțul. Potrivit relatărilor localnicilor, aceasta ar fi afirmat că, uneori, și ea îl determina să devină agresiv. În cele din urmă, situația a culminat cu tragedia de sâmbătă seara.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal pentru omor săvârșit asupra unui membru de familie. Bărbatul a fost reținut, iar luni, un judecător de drepturi și libertăți a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.