Suspectul „a ucis-o pe femeia de 39 de ani într-un hotel din Naha şi i-a furat portofelul sâmbătă”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP, scrie News.ro.

Postul de televiziune NHK şi alte mass-media japoneze, citând surse apropiate anchetei, au prezentat imagini de pe camerele de supraveghere care arată un bărbat intrând într-o cameră împreună cu o femeie, înainte de a ieşi cu lucrurile acesteia.

Poliţia l-a identificat ulterior pe bărbatul care apărea în imagini şi l-a arestat, potrivit NHK. Conform presei locale, suspectul a negat acuzaţiile.

Ambasadorul american George Glass a declarat pe reţelele sociale că a purtat discuţii cu Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei şi cu guvernatorul prefecturii Okinawa pentru a le transmite „sincere condoleanţe şi a încuraja o cooperare deplină pe măsură ce ancheta îşi urmează cursul”.

Statele Unite au aproximativ 54.000 de militari staţionaţi în Japonia, iar majoritatea acestora se află în Okinawa.

Violurile, agresiunile, dar şi accidentele rutiere provocate de militarii americani au stârnit deja proteste în Okinawa şi constituie o sursă recurentă de tensiuni între Japonia şi Statele Unite, aliaţi strânşi în domeniul securităţii.