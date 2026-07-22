În apropiere era parcată o mașină de lux, care aparținea chiar mamei sale. Acum, anchetatorii încearcă să afle dacă este vorba despre un caz de exploatare prin cerșetorie.

Din păcate, numărul persoanelor care cer bani pe străzile Capitalei este în creștere.

Femeia în scaun cu rotile era în soare de câteva ore, pe marginea unui drum, și le cerea bani șoferilor. Mai mulți trecători au sesizat autoritățile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe această stradă din Sectorul 6, pe marginea carosabilului au găsit-o polițiștii locali pe femeia de 20 de ani, în scaun cu rotile, cerând bani șoferilor. După ce au legitimat-o au aflat că aceasta avea domiciliul în județul Bacău. La doar câțiva metri distanță, în acest loc au observat o mașină suspectă parcată, un SUV de lux tot cu numere de Bacău. Înăuntru se afla o femeie, iar verificările au arătat că cele două aveau același domiciliu și erau chiar mama și fiica.”

Poliția locală avertizează asupra exploatării persoanelor vulnerabile

Remus Olaru, șef Serviciu Intervenții, Poliția Locală Sector 6: „A fost cooperantă. De foarte multe ori ne întâlnim cu situații în care se mimează probleme de sănătate. Nu ne putem pronunța cu privire la această situație. De multe ori sunt folosite persoane vulnerabile, de aceea rugăm cetățenii să nu mai ofere bani, pentru că de multe ori banii nu ajung la ei.”

Din păcate, fenomenul rețelelor de cerșetori e cunoscut de ani de zile - atât de răspândit, încât a fost și subiectul cunoscutului film „Filantropica”. O replică celebră din această comedie rămâne de actualitate.

Marți, în centrul Bucureștiului, am găsit trei cerșetori pe o singură stradă, intens circulată.

De la începutul anului și până acum, numai în Sectorul 6, au fost date aproximativ 1.700 de amenzi către cerșetori, în valoare totală de 330 de mii de lei.