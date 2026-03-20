Apel către șoferi în București. Poliția cere oamenilor să nu încurajeze cerșetoria mascată a parcagiilor

Poliţia Locală şi Primăria Bucureşti fac apel, vineri, la şoferi să nu mai dea bani „parcagiilor” din zonele aglomerate din Capitală, fiind nu doar un fenomen deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită.

„Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor”, a transmis, vineri, Poliţia Locală Bucureşti, distribuind imagini cu astfel de ”parcagii” surprinşi de camerele de supraveghere.

Oficialii Poliţiei Locale transmit să fiecare leu oferit acestor persoane le menţine în stradă: „Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită”.

Şi oficialii Primăriei Bucureşti au transmis un mesaj: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! Doar împreună reuşim să stopăm fenomenul”.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti îi surprinde pe camere şi echipajele din teren sunt trimise să-i amendeze.

Romaero ar putea produce drone în România printr-un parteneriat strategic cu o firmă privată. Unde ar urma să fie distribuite
Autorităţile anunţă că cel mai frecbvent astfl de sigtuaţii sunt surprinse la Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Univeristar, Piaţa Naţiunile Unite sau Palatul CEC.

Sursa: News.ro

Etichete: politia capitalei, soferi, cerșetorie,

