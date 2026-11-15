Tragedia s-a petrecut chiar în fața casei bunicilor. Lovitura a fost atât de năprasnică încât și femeia de 33 de ani, și copila ei, au fost proiectate la o distanță de aproape 70 de metri.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul îngrozitor s-a petrecut pe drumul național 17, în localitatea Tiha Bârgăului, chiar în fața casei bunicilor, unde cele două veniseră în vizită. Femeia parcase pe marginea drumului și, ținându-și copilul de mână, a încercat să traverseze pe zebră, către casa părintească.

Localnicii sunt revoltați și spun că șoferul ar fi depășit pe linie continuă și nu a mai putut evita impactul.

Bărbat: „Am înțeles că a făcut o depășire pe trecere de pietoni și le-a luat în plin, mama cu fetița. Suntem vecini aici”.

Localnică: „Aici ar trebui să fie pus din ăla, opritor, acolo e școala, aici mergi la primărie, nu oprește nimeni, nici o mașină, mor oamenii pe capete. A venit la bunicu”.

Medicii chemați de urgență au început imediat manevrele de resuscitare pentru mamă.

Diana Urs, asistent SAJ BN: „Pacientă găsită în stop cardiorespirator, resuscitată 45 de minute, nu a răspuns la nici o manevră de resuscitare, se declară decesul.”

Fetița de 3 ani, preluată de medici în stare de inconștiență, a fost internată la ATI, intubată și ventilată mecanic. Investigațiile au arătat că are sângerări la nivel cerebral, contuzii hepatice și un hematom la nivel abdominal.

La locul tragediei a ajuns și tatăl șoferului, care locuiește într-un sat învecinat.

Șoferul în vârstă de 27 de ani nu consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.