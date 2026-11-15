Autoturismul condus de băiat era oprit în afara carosabilului, pe un drum comunal, spun oamenii legii. Când a observat echipajul, acesta a demarat.

După niciun kilometru, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. În timpul intervenției echipajului medical, pasagera de 18 ani a intrat de două ori în stop cardio-respirator.

Din păcate, fata a murit la spital, în ciuda intervenției medicilor. Tânărul de 17 ani este grav rănit.

Oamenii legii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt.