Temperaturile se vor apropia de normal cam peste tot. Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare însă acum dimineața mai sunt ceva înnorări și ceață. Temperaturile, mai ridicate decât sâmbătă, vor ajunge până la 12 grade la Călărași.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme bună în cea mai mare parte a zilei. Norii vin și trec, dar nu sunt anunțate ploi. Vântul o să bată cu 50 km/h, însă în zona Carpaților de Curbură, la altitudini mari, vor fi rafale de 70 km/h. Se încălzește ușor și temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă.

Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina, însă și pe aici este ceață în primele ore ale zilei. Se încălzește ușor și se vor înregistra cel mult 9 grade la Iași, iar vântul va avea intensificări din când în când.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță o zi cu soare și atmosferă plăcută. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile cresc ușor.

În vestul țării predomină vremea frumoasă. Norii apar doar trecător și vântul va avea intensificări în zona Banatului, cu viteze de 50 km/h. Se încălzește ușor și la amiază se ating 12 grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece. La ora 7, erau -8 grade la Miercurea Ciuc. Pe parcursul zilei se arată soarele în toată provincia și nu sunt anunțate precipitații. La noapte, izolat, o să vină precipitații slabe sub toate formele și tot la noapte se vor înregistra -7 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia, ziua de azi aduce înnorări, dar și perioade cu soare. După prânz vor fi cel mult 10 grade.

În sudul țării acum dimineața sunt înnorări și ceață în unele zone, dar se arată și soarele mai târziu. Temperaturile cresc cu 4...5 grade față de ziua trecută.

Vremea în București

În București avem înnorări și ceață dimineața, apoi se arată soarele și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 10 grade. La noapte se adună norii și se încălzește ușor. Spre dimineață vor fi în jur de 4 grade.

Vremea la munte

Și la munte se îmbunează vremea. La noapte sunt anunțate înnorări și precipitații izolate în Carpații Meridionali. Vântul prinde putere în Munții Banatului și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, cu rafale de 50...70 km/h.