O femeie a murit după ce a ajuns sub roțile unei basculante, în Argeș. Accidentul cumplit a fost surprins de o cameră de bord

Stiri actuale
25-11-2025 | 07:40
×
Codul embed a fost copiat

O femeie de 32 de ani, care traversa împreună cu partenerul său o șosea din județul Argeș, a sfârșit tragic sub roțile unei basculante. O cameră de bord a surprins accidentul mortal.

autor
Natașa Paraschiv

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș: „Un bărbat de 47 de ani care conducea o basculantă pe DN73, pe raza localității Micești, pe fondul neasigurării la schimbarea de pe banda unu catre banda doi, a acroșat un autoturism ce se afla oprit la trecerea pentru pietoni. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus de mers.”

În imagini se observă cum șoferul basculantei - care nu ar fi fost atent la trafic - trage de volan pentru a nu lovi mașina din față, oprită la trecere.

Izbește, însă, autoturismul aflat pe banda a doua, pe care îl aruncă pe sensul opus. Iubitul victimei a scăpat ca prin minune, însă femeia ajunge sub roțile camionului.

Nu a mai putut fi salvată de medici. Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte să se urce la volan, au transmis polițiștii. Acum, cercetările continuă într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Citește și
moarta drobeta mehedinti
Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, deces, arges,

Dată publicare: 25-11-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări
Stiri actuale
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări

Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.

Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR
Stiri actuale
Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR

Accident mortal vineri dimineață, pe șoseaua de centură a orașului Drobeta Turnu Severin. O femeie de 60 de ani a fost lovită de o mașină, acroșată de un TIR și târâtă mai bine de un kilometru.

Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO
Stiri externe
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO

Două trenuri s-au ciocnit în Boemia de Sud, Cehia, joi dimineață. Zeci de pasageri au fost răniți și au fost transportați la spital.

O femeie a încurcat pedalele și a intrat cu mașina în plin în doi tineri, în Bihor. Unul a murit pe loc
Stiri actuale
O femeie a încurcat pedalele și a intrat cu mașina în plin în doi tineri, în Bihor. Unul a murit pe loc

Accident înfiorător în curtea unui centru medical din Bihor. Doi tineri aflați în scaune cu rotile au fost loviți de o mașină, după ce șoferița ar fi încurcat frâna cu accelerația.

ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
Stiri actuale
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist

Un accident înfiorător s-a petrecut marți dimineață în București. Patru femei care așteptau autobuzul în cartierul Militari au fost spulberate de mașina unui polițist aflat în timpul liber.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28