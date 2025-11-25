O femeie a murit după ce a ajuns sub roțile unei basculante, în Argeș. Accidentul cumplit a fost surprins de o cameră de bord

O femeie de 32 de ani, care traversa împreună cu partenerul său o șosea din județul Argeș, a sfârșit tragic sub roțile unei basculante. O cameră de bord a surprins accidentul mortal.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!



Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș: „Un bărbat de 47 de ani care conducea o basculantă pe DN73, pe raza localității Micești, pe fondul neasigurării la schimbarea de pe banda unu catre banda doi, a acroșat un autoturism ce se afla oprit la trecerea pentru pietoni. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus de mers.”

În imagini se observă cum șoferul basculantei - care nu ar fi fost atent la trafic - trage de volan pentru a nu lovi mașina din față, oprită la trecere.

Izbește, însă, autoturismul aflat pe banda a doua, pe care îl aruncă pe sensul opus. Iubitul victimei a scăpat ca prin minune, însă femeia ajunge sub roțile camionului.

Nu a mai putut fi salvată de medici. Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte să se urce la volan, au transmis polițiștii. Acum, cercetările continuă într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

