Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări

Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.

Șoferul TIR-ului, un cetățean bulgar, a mers aşa câteva sute de metri, apoi a abandonat trupul pe un câmp şi a condus mai departe.

După câteva ore, individul a fost identificat.

Tragedia s-a petrecut vineri dimineaţă, pe şoseaua de centură din Drobeta-Turnu Severin, când afară era încă întuneric.

În dreptul unei treceri de pietoni, pe o porţiune lată de drum, femeia de 61 de ani a fost lovită, prima dată de un autoturism, care a luat-o pe capotă. Șoferul acestuia, în stare de șoc, a rămas la fața locului. Un altul, martor la acest eveniment cumplit, a anunțat accidentul și a sunat la 112.

Însă, în uma impactului femeia a fost proiectată pe celălalt sens de mers, chiar în cabina unei platforme auto. Vehiculul a izbit-o a doua oră şi a mers cu trupul ei câteva sute de metri, pe șosea.

În urma anchetei poliţiştii au scos la iveală detalii înfiorătoare. După ce și-a dat seama că a lovit un om, conducătorul TIR-ului înmatriculat în Bulgaria, un bărbat de 32 de ani, s-a oprit, ar fi desprins trupul femeii şi l-ar fi abandonat pe câmpul din apropiere, lângă un şanţ. Echipajele de salvare, ajunse de urgenţă în zonă, au găsit cu greu cadavrul.

Daniela Înţeleptu, purtător de cuvânt ISU Mehedinți: "Echipajul a acţionat pentru căutarea şi salvarea unei victime, care se afla la aproximativ 500 de metri de locul evenimentului".



Amina Nicolicea, medic SAJ Mehedinţi:"Din prima maşină ar fi ricoşat, ar fi ajuns la o a doua maşină care a târât-o. Este o tragedie. Are traumatisme incompatibile cu viaţa."

Medicii legiști vor stabili dacă femeia era încă în viață după primul impact. Cert este că șoferul camionului, care a izbit-o a doua oară, a abandonat-o fără nici o remușcare. Apoi a reuşit să iasă din ţară.

Gabriela Ciocioana, purtător de cuvânt IPJ Mehedinți: "În urma colabărării cu autorităţile bulgare acesta a fost identificat în oraşul Vidin, din Bulgaria."

Şoferul platformei este acuzat de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi modificarea urmelor accidentului.

Alexandru Pusă, avocat: "Va fi, probabil, o procedură judiciară de extrădare."

Primul şofer care a lovit-o pe femeie este un tânăr din Filiaşi, de 22 de ani, acuzat şi el de ucidere din culpă.

