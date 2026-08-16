”În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi. O aeronavă F-18 a Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ţinta şi a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de aeronava F-18, la ora 05.01”, informează duminică MApN, potrivit News.ro.

A patra dronă doborâtă în România

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localităţile Băleni şi Cudalbi, judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată.

Alerta aeriană pentru judeţul Galaţi a încetat la ora 05.20.

Ministerul Apărării Naţionale subliniază că monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României, după cele trei aparate doborâte într-un interval de trei zile, la sfârșitul lunii iulie.

Pe 29 mai, o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane - mamă şi fiu - au fost rănite, fiind transportate la spital.