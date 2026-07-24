Pe elementele descoperite nu se pot distinge înscrisuri, a precizat prefectul, potrivit Agerpres.

"Au fost găsite nişte bucăţi mici ce par a fi din drona doborâtă de avioanele de vânătoare. Sunt nişte elemente din care nu poţi trage nicio concluzie, nu au înscrisuri pe ele, nu au absolut nimic din care să zici că ţi-ai putea forma o părere. Par din polistiren grafitat sau din fibră de carbon, ceva componente mai mari, dar nu vă imaginaţi că sunt foarte mari, 20-30 de centimetri cel mai mare element. Au fost găsite vreo 10-15 bucăţi, dar pe o suprafaţă foarte mare, cred că au fost pulverizate în momentul în care proiectilul a lovit drona", a declarat prefectul Leonard Dimian.

Potrivit reprezentantului Guvernului în teritoriu, cel mai probabil în scurt timp aria în care se desfăşoară cercetările ar putea fi declarată zonă sigură.

"Elementele bănuiesc că sunt transportate la MApN, vor fi analizate de procurorul de caz şi se vor trage concluziile. Cred că zona va fi declarată zonă sigură în scurt timp", a mai precizat Leonard Dimian.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, a doborât vineri cu o rachetă o dronă în spaţiul aerian naţional, deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina din judeţul Buzău.