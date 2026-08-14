De asemenea, autoritățile au ridicat alerta de amenințare aeriană pentru regiunile situate în apropierea Rusiei, iar Finlanda a restricționat temporar anumite zone pentru traficul aerian și maritim în estul Golfului Finlandei, ca măsură de precauție împotriva unor posibile drone arată news.ro.

Forțele armate ale Letoniei nu au furnizat deocamdată detalii despre dronă sau despre originea acesteia. Interceptarea survine într-un context de tensiuni crescânde în regiunea baltică, unde țările vecine cu Rusia și Ucraina emit din când în când alerte de amenințare aeriană și doboară drone, pe măsură ce Moscova și Kievul continuă să-și lanseze atacuri reciproce.

Alerta în Finlanda și doborârea dronelor rusești

Finlanda, care are o graniță lungă cu Rusia, a restricționat temporar anumite zone pentru traficul aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, ca măsură de precauție împotriva unor posibile drone, au anunțat forțele sale de apărare pe X. Această mișcare reflectă îngrijorarea crescândă a statelor nordice și baltice cu privire la amenințările hibride și la posibilele atacuri cu drone.

Peste noapte, Rusia a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, situată în apropierea Finlandei și Estoniei și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important nod de export, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko pe Telegram.

Vecinii nordici ai Rusiei, în alertă maximă

Vecinii nordici ai Rusiei din NATO întăresc măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, un semn al îngrijorării crescânde că Moscova ar putea organiza un atac de tip „steag fals” împotriva lor, folosind drone ucrainene. Aceste măsuri vin pe fondul intensificării atacurilor cu drone atât în Ucraina, cât și pe teritoriul rusesc, iar statele baltice și nordice se pregătesc pentru posibile escaladări ale conflictului în apropierea frontierelor lor.