Aparatul a fost interceptat la doar cinci minute după ce a intrat în apele noastre teritoriale și a fost neutralizat deasupra Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de Sulina. Este al treilea aparat de zbor doborât de militarii noștri în ultimele trei zile.

Duminică dimineață radarele Ministerului Apărării au detectat drona în afara spațiului aerian românesc, iar la ora 10 și 8 minute aceasta a intrat în apele teritoriale ale României, la aproximativ 25 de km S-E de Sulina.

Cinci minute mai târziu, un avion F-16 românesc plecat de la Baza 86 Aeriană Fetești a reușit distrugerea dronei în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre. Este a treia dronă în mai puțin de 48 de ore care a pătruns neautorizat în spațiul român.

Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN: „Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, la o distanță de 12 km NE Sulina, în limita apelor teritoriale ale României”.

Corespondent PRO TV: „În jurul orei 10, locuitorii din nordul județului Tulcea, inclusiv din Sulina și Chilia Veche, au primit un mesaj RO-Alert. Autoritățile spun că, după emiterea mesajului, la 112 nu a fost înregistrat niciun apel”.

Turiștii care erau pe plaja din Sulina spun că au auzit mai întâi o explozie, apoi au văzut fumul pe cer.

Alex Filip, manager OMD Tulcea: „Întâi s-a auzit o bubuitură scurtă, apoi s-a văzut fumul pe cer, chiar deasupra barei Sulina. Iar la scurtă distanță s-au văzut cele două avioane F-16 care se întoarceau și zburau chiar deasupra plajei Sulina. Lumea a privit cu calm momentul, nu s-a panicat nimeni, autoritățile statului au intervenit prompt”.

Corespondent PRO TV: „Zona în care a fost doborâtă drona este folosită zilnic de navele comerciale care intră și ies pe Canalul Sulina. Un elicopter al MApN va survola întregul perimetru, iar dacă resturile dronei vor fi aduse la mal de valuri, acestea vor fi recuperate și analizate de specialiști”.

Localnicii spun că, deși zgomotul avioanelor îi sperie, au început să se obișnuiască cu aceste alerte.

Dan Tomescu - barcagiu: Mai multă gălăgie și noaptea și ziua. Mai sperie puțin populația, ne mai sperie puțin turiștii din Delta Dunării.

Reporter: Dvs. vă speriați când le auziți?

Dan Tomescu: Nu, m-am obișnuit.

Reporter: Azi dimineață ați auzit avioanele?

Dan Tomescu: Da, am auzit și noaptea.

Dacă în cazul dronei prăbușite vineri, autoritățile au confirmat oficial că este de tip Shahed, pentru aparatele de zbor de sâmbătă și duminică ancheta este în desfășurare.