O doctoriță din Timiș care a luat mită de 34 de ori a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Și-a recunoscut vinovăţia

28-11-2025 | 14:59
medic mita
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat de presă, de vineri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, în perioada aprilie 2024 - septembrie 2025, femeia, în calitate de medic primar, a primit de 34 de ori, de la pacienţi, sume curpinse între 50 şi 4.000 de lei, însumând 8.150 de lei pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale.

Femeia şi-a recunoscut vinovăţia în faţa anchetatorilor.

”Urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

În cauză a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale asupra sumei de 8150 de lei aparţinând inculpatei, în vederea confiscării speciale.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, timis, medic, mita,

Dată publicare: 28-11-2025 14:59

