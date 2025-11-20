Primarul suspendat al Mangaliei va fi plasat în arest la domiciliu. Decizia instanţei nu este definitivă

20-11-2025 | 16:25
Tribunalul Constanţa a hotărât să îl plasese în arest la domiciliu pe primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, dar decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.  

autor
Mihaela Ivăncică

Tribunalul Constanţa a decis, joi, să înlocuiască măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu. Hotărârea poate fi atacată la instanţa superioară, Curtea de Apel Constanţa.

Şi în urmă cu o lună Tribunalul Constanţa hotărâse plasarea lui Cristian Radu în arest la domiciliu, dar Curtea de Apel Constanţa a admis contestaţia procurorilor, iar primarul suspendat a rămas în arest preventiv.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Acuzările procurorilor DNA

Procurorii DNA au anunţat, printr-un comunicat de presă, că Radu este acuzat de cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, şi o infracţiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au anunţat procurorii DNA.

Anchetatorii au precizat că, în perioada 2022-2024, Cristian Radu ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliţia Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

Procurorii DNA au mai stabilit că, în 2023, Cristian Radu a pretins şi a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

De asemenea, tot în 2023, el este acuzat că a pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

Cristian Radu mai este acuzat că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 de la o persoană pentru ca aceasta să obţină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

”Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora”, a precizat sursa citată.

Dată publicare: 20-11-2025 16:25

