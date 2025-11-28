Fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic ”Avram Iancu” Oradea, trimis în judecată după ce ar fi primit mită

O fostă şefă a Secţiei de Cardiologie de la Spitalul „Avram Iancu” Oradea a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, acuzată că în 2020 ar fi primit bani şi produse alimentare de la pacienţi pentru consultaţii și investigaţii.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au informat, joi, că procurorii au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei femei de 45 de ani, pentru luare de mită în formă continuată.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 20 februarie - 28 octombrie 2020, femeia, medic cardiolog în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Avram Iancu” Oradea şi şef al Secţiei de cardiologie, a primit, în mod repetat, sume de bani şi diverse foloase patrimoniale (bunuri alimentare), de la pacienţi internaţi ori consultaţi în cadrul unităţii medicale, pentru îndeplinirea unor acte care intrau în sfera atribuţiilor sale de serviciu, respectiv efectuarea de consultaţii de specialitate, investigaţii cardiologice şi întocmirea unor documente medicale necesare prezentării unor cadre militare (jandarmi, pompieri) în faţa comisiilor de evaluare a capacităţii de muncă.

”Conduita descrisă s-a realizat pe parcursul a 10 acte materiale, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, într-un interval temporal relativ compact, după un modus operandi identic, constând în acceptarea şi primirea de foloase necuvenite în legătură cu actul medical prestat. Faptele astfel reţinute sunt de natură să afecteze imparţialitatea, integritatea şi buna desfăşurare a serviciului public medical. Din probele administrate rezultă că suma totală primită de medicul Ş A E de la pacienţi a fost de 600 lei şi 100 euro, iar unele foloase nu au putut fi cuantificate (deoarece sumele de bani au fost puse în plic de pacienţi), respectiv bunuri alimentare”, a arătat Parchetul.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Bihor pentru soluţionare.

