Fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic ”Avram Iancu” Oradea, trimis în judecată după ce ar fi primit mită

Stiri actuale
28-11-2025 | 08:32
medic mita
Shutterstock

O fostă şefă a Secţiei de Cardiologie de la Spitalul „Avram Iancu” Oradea a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, acuzată că în 2020 ar fi primit bani şi produse alimentare de la pacienţi pentru consultaţii și investigaţii.

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au informat, joi, că procurorii au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei femei de 45 de ani, pentru luare de mită în formă continuată.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 20 februarie - 28 octombrie 2020, femeia, medic cardiolog în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Avram Iancu” Oradea şi şef al Secţiei de cardiologie, a primit, în mod repetat, sume de bani şi diverse foloase patrimoniale (bunuri alimentare), de la pacienţi internaţi ori consultaţi în cadrul unităţii medicale, pentru îndeplinirea unor acte care intrau în sfera atribuţiilor sale de serviciu, respectiv efectuarea de consultaţii de specialitate, investigaţii cardiologice şi întocmirea unor documente medicale necesare prezentării unor cadre militare (jandarmi, pompieri) în faţa comisiilor de evaluare a capacităţii de muncă.

”Conduita descrisă s-a realizat pe parcursul a 10 acte materiale, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, într-un interval temporal relativ compact, după un modus operandi identic, constând în acceptarea şi primirea de foloase necuvenite în legătură cu actul medical prestat. Faptele astfel reţinute sunt de natură să afecteze imparţialitatea, integritatea şi buna desfăşurare a serviciului public medical. Din probele administrate rezultă că suma totală primită de medicul Ş A E de la pacienţi a fost de 600 lei şi 100 euro, iar unele foloase nu au putut fi cuantificate (deoarece sumele de bani au fost puse în plic de pacienţi), respectiv bunuri alimentare”, a arătat Parchetul.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Citește și
marius isaila
Marius Isăilă a fost eliberat de judecători după 13 zile de arest. Fostul senator ar fi dat mită de un milion de euro la MApN

Dosarul a fost trimis Tribunalului Bihor pentru soluţionare.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

Sursa: News.ro

Etichete: spital, oradea, medic, mita,

Dată publicare: 28-11-2025 08:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean din Satu Mare într-un dosar privind pensiile de handicap
Stiri actuale
Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean din Satu Mare într-un dosar privind pensiile de handicap

Mai mulți doctori și asistente medicale din Spitalul Județean Satu Mare sunt vizați de o anchetă de corupție. Ar fi primit mită pentru a elibera certificate necesare pensiei de handicap.

Marius Isăilă a fost eliberat de judecători după 13 zile de arest. Fostul senator ar fi dat mită de un milion de euro la MApN
Stiri actuale
Marius Isăilă a fost eliberat de judecători după 13 zile de arest. Fostul senator ar fi dat mită de un milion de euro la MApN

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis joi eliberarea din arest a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat că a încercat printr-un intermediar să-i ofere un milion de euro ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Primarul suspendat al Mangaliei va fi plasat în arest la domiciliu. Decizia instanţei nu este definitivă
Stiri Justitie
Primarul suspendat al Mangaliei va fi plasat în arest la domiciliu. Decizia instanţei nu este definitivă

Tribunalul Constanţa a hotărât să îl plasese în arest la domiciliu pe primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, dar decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.  

Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Primar din județul Neamț acuzat de DNA. I s-a construit o casă cu 50.000 de euro și a vândut-o apoi cu 150.000 de euro
Stiri actuale
Primar din județul Neamț acuzat de DNA. I s-a construit o casă cu 50.000 de euro și a vândut-o apoi cu 150.000 de euro

Un primar din județul Neamț, acuzat de DNA de luare de mită și abuz în serviciu, a fost arestat.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28