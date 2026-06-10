Conform sursei citate, procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatei D.M., inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, pentru luare de mită.

Inspectorul de muncă a primit drept mită suma de 20.000 de lei, chiar în sediul instituției unde lucra.

"În cursul lunii iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins reprezentantului unei societăți comerciale suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcări ale prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă și pentru a nu dispune măsurile sancționatorii adecvate împotriva operatorului economic, în cadrul unui control desfășurat în data de 03 iunie 2026. La data de 09 iunie 2026, inculpata Dobrescu Mihaela a primit de la aceeași persoană suma de 20.000 de lei în sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante", se arată într-un comunicat transmis de DNA - Serviciul Teritorial Constanța.

Inculpata urmează să fie prezentată miercuri judecătorilor Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.