În solicitarea depusă luni se afirmă că Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, ar fi trebuit să înceapă să beneficieze de pe urma acestui fond în urmă cu doi ani, înainte de moartea părinților săi, el neputând să-l plătească pe avocatul care l-a reprezentat inițial, după arestarea sa din decembrie.

Rob Reiner, renumit regizor cunoscut în special pentru filmele "Când Harry a cunoscut-o pe Sally" și "Oameni de onoare", și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost înjunghiați mortal la data de 14 decembrie, în vila lor din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles.

Dubla crimă care a șocat Hollywoodul

Fiul lor cel mic, Nick, care a suferit de probleme de sănătate mintală și are antecedente de toxicomanie, este judecat pentru crimă în urma acestei duble omucideri care a șocat Hollywoodul.

"Nick își iubea părinții, iar moartea lor l-a devastat", se arată în documentul judiciar. "Dar ceea ce li s-a întâmplat, sau nu, nu este în discuție în acest litigiu privind fondul fiduciar", se precizează în cerere.

Conform acestui document, fondul este unul dintre cele trei create pentru cei trei copii ai familiei Reiner. Nick ar fi trebuit să primească jumătate din sumă la împlinirea vârstei de 30 de ani, iar cealaltă jumătate cinci ani mai târziu. "Era vorba de un angajament asumat de părinții lui Nick", potrivit aceleiași surse.

Riscă închisoare pe viață sau pedeapsa cu moartea

Primul său avocat, Alan Jackson, a renunțat să îl reprezinte, fără a comunica motivele acestei decizii. Ca urmare, un tribunal din Los Angeles a numit un avocat din oficiu pentru a-l apăra pe presupusul criminal.

Nick Reiner riscă închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată sau chiar pedeapsa cu moartea, aceasta nefiind abolită oficial în California - statul democrat a instituit doar un moratoriu asupra execuțiilor capitale începând din 2019.

Examinarea acuzațiilor care îi sunt aduse lui Nick Reiner a fost amânată pentru luna septembrie.