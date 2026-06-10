Un ultim exemplu este un videoclip difuzat sâmbătă pe Truth Social, în care Donald Trump apare ca ninja Naruto Uzumaki, din seria Naruto, care i-a înfuriat pe fanii seriei animate, foarte populare.

În martie, o postare a Casei Albe amesteca imagini cu atacuri militare americane în Iran şi fragemnte de filme, seriale celebre şi din seria manga şi anime Yu-Gi-Oh!.

Această petiţie, lansată în martie, a fost relansată marţi, după difuzarea unui nou videoclip cu privire la Naruto într-un demers catalogat de către organizatori drept ”urgent” şi menit să transmită îngrijorările fanilor de anime şi manga deţinătorilor drepturilor.

”De mulţi ani, aceste opere inspiră publicuri din întreaga lume transmiţând valori precum curajul, prietenia şi perseverenţa”, se arată în petiţie.

”Din acest motiv, mulţi fani sunt îngrijoraţi atunci când imagini care provin din aceste opere par folosite în contexte politice sau militare care pot fi diferite de intenţiile creatorilor originali sau ale deţinătorilor drepturilor”, se arată în petiţie.