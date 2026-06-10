Protestul - programat între orele 10:00 și 12:00 - se va desfășura în incinta instituțiilor medico-legale, iar pe toată durata acestuia vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare.

"Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenți: probațiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiție. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor - deopotrivă victime și acuzați - sunt grav afectate. Prin subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative - blochează însuși sistemul de justiție. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă", motivează acest demers Societatea de Medicină Legală din România într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Nemulțumiri față de salarizare și finanțare

Rețeaua medico-legală își exprimă nemulțumirea față de prevederile "inechitabile și profund defavorizante" ale OUG nr. 7/2026, cu impact asupra sistemului medico-legal, prin finanțarea și salarizarea discriminatorii ale medicinei legale, atât față de celelalte specialități medicale, cât chiar și în cadrul rețelei, dar și față de proiectul noii legi a salarizării bugetare, în măsura în care acestea nu reflectă specificul, riscurile, responsabilitățile, incompatibilitățile și caracterul indispensabil al activității medico-legale.

Medicii legiști vor protesta și pentru lipsa unei evaluări individualizate și corecte a medicinei legale, ca specialitate aflată simultan la interfața dintre sistemul de sănătate și sistemul judiciar, pentru subfinanțarea "cronică" a institutelor și serviciilor de medicină legală și pentru scăderea marcată a veniturilor personalului.

Solicitare de dialog cu autoritățile

"Solicităm Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății deschiderea unui dialog real, corectarea de urgență a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 și ale proiectului legii-cadru a salarizării și asigurarea unei finanțări care să permită rețelei medico-legale să își îndeplinească rolul constituțional în slujba justiției și a sistemului de sănătate. Acest protest este un nou semnal de alarmă pentru factorii decidenți și, în absența deschiderii unui dialog real - fără a mai accepta aceleași reiterări ale unor tergiversări sine die și promisiuni cvasiconstant neconcretizate -, rețeaua de medicină legală se vede nevoită a escalada acțiunile de revendicare ale drepturilor, clamate chiar de înșiși factorii decizionali ca perfect justificate, prin alte acțiuni de contestare și mijloace de presiune, fiind facil de anticipat care pot fi repercusiunile asupra actului de probațiune judiciară și asupra lumii medicale", se arată în comunicatul de presă.