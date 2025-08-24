Accident grav în Brăila, cu patru răniți. Două mașini s-au izbit frontal, după o depășire forțată

Stiri Diverse
24-08-2025 | 09:23
×
Codul embed a fost copiat

Patru oameni, printre care și un copil de 12 ani, au ajuns, sâmbătă seară, la spital, în urma unui grav accident petrecut în județul Brăila.

autor
Dan Cucu

Un șofer de 45 de ani a forțat o depășire pe un pod și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

În urma impactului, autoturismul lovit s-a ciocnit de alte două vehicule care veneau din spate și s-a răsturnat. Bărbatul de 45 de ani, două femei și copilul de 12 ani au fost răniți.

Șoferii au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, braila,

Dată publicare: 24-08-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Stiri actuale
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident

Tragedie în zona montană a județului Argeș. Patru tineri - doi băieți și două fete - au murit și un al cincilea a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă
Stiri actuale
Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum judeţean din Ialomiţa.

Un motociclist de 39 de ani a murit în Otopeni. A pierdut controlul vehiculului pe carosabilul ud
Stiri actuale
Un motociclist de 39 de ani a murit în Otopeni. A pierdut controlul vehiculului pe carosabilul ud

Un motociclist de 39 de ani a murit vineri seara, în urma unui grav accident produs pe DN1, în Otopeni.  

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12