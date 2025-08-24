Accident grav în Brăila, cu patru răniți. Două mașini s-au izbit frontal, după o depășire forțată

Patru oameni, printre care și un copil de 12 ani, au ajuns, sâmbătă seară, la spital, în urma unui grav accident petrecut în județul Brăila.

Un șofer de 45 de ani a forțat o depășire pe un pod și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

În urma impactului, autoturismul lovit s-a ciocnit de alte două vehicule care veneau din spate și s-a răsturnat. Bărbatul de 45 de ani, două femei și copilul de 12 ani au fost răniți.

Șoferii au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

