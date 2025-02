O academie de poliție din Japonia îi învață pe bărbați cum să se machieze. Decizia a stârnit controverse pe internet

Decizia a stârnit o serie de discuții amuzante în rândul utilizatorilor chinezi de internet.

În luna ianuarie, Fukushimaken Keisatsugakko, o academie de poliție situată în prefectura Fukushima, Japonia, a oferit un curs de machiaj pentru 60 de cadeți de poliție, inclusiv câțiva ofițeri bărbați aproape de absolvire, ceea ce a atras o atenție semnificativă online.

Recunoscând importanța unei apariții îngrijite și profesionale, mai ales având în vedere că ofițerii de poliție interacționează frecvent cu diverși membri ai comunității, academia a avut scopul de a crea o impresie pozitivă și de a construi încredere.

„Dorim să le reamintim studenților că, ca membri ai societății și viitori ofițeri de poliție, menținerea unei apariții corespunzătoare este esențială,” a declarat Takeshi Sugiura, vice-directorul academiei de poliție, într-un interviu acordat pentru Nippon TV.

Pentru a se asigura că cursul de machiaj respectă un standard înalt de profesionalism, academia a colaborat cu consultanți de la renumita marcă japoneză de cosmetice Shiseido. Acești experți nu doar că au oferit ghiduri generale despre machiaj, dar au oferit și sfaturi personalizate, adaptate specific pentru cadeți.

Pe parcursul cursului, instructorul i-a ghidat pe studenți prin tehnici fundamentale de machiaj, inclusiv hidratarea pielii, aplicarea primerelor și utilizarea creionului de sprâncene. De asemenea, le-a predat abilități esențiale de îngrijire personală, cum ar fi tunsul sprâncenelor și coafarea părului.

The Fukushimaken Keisatsugakko Police Academy in Fukushima has included makeup lessons for 60 cadets, including men, in its cadet training program. The aim is to remind future law enforcement officers that a police officer should always look neat. pic.twitter.com/YQzcEjEvRA