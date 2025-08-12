Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Corespondentul ProTV Alex Dima trage un semnal de alarmă privind apariția unui fals grosolan care îi folosește numele și imaginea pentru a răspândi informații neadevărate.

Potrivit unei postări publicate pe rețelele sociale, pe internet circulă articole fabricate care imită formatul publicației Libertatea.

Acestea conțin un așa-zis „interviu”, citate și „documente interne” ProTV, toate combinate într-un material fals ce pretinde că un episod al emisiunii România, te iubesc! ar fi fost retras.

Alex Dima avertizează că materialele respective au ca scop final convingerea cititorilor să acceseze un link pentru a „investi” bani, însă totul este o escrocherie online.

„Totul e un fals!”, a subliniat Alex Dima, îndemnând publicul să fie vigilent și să nu dea curs unor astfel de manipulări.

