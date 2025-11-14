Nuclearelectrica raportează creșteri robuste: profit net de 1,62 miliarde lei. Între timp, tarifele la energie se măresc

Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a înregistrat un profit net de 1,62 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 26,6% față de perioada similară din 2024.

autor
Mihai Niculescu

Veniturile din exploatare au urcat cu 22,9%, ajungând la 4,17 miliarde lei, comparativ cu 3,39 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, în timp ce profitul net a crescut de la 1,28 miliarde lei la 1,62 miliarde lei conform raportului transmis Bursei de Valori București (BVB), preluat de news.ro.

Prețuri mai mari și volum în creștere

Compania explică performanța financiară prin dinamica pozitivă a pieței energiei electrice: „Veniturile din exploatare au crescut cu 22,9% în principiu ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 23,9%, determinată de creșterea cu 19,1% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândută în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, față de prețul mediu ponderat din aceeași perioadă a anului 2024, în condițiile vânzării unei cantități totale de energie electrică ușor crescute +3,7%", se menționează în raport.

Profitul operațional (EBITDA) a înregistrat o creștere de 21% (+380 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului precedent, „în principal ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 23,9% (+783 milioane lei), compensate parțial de creșterea cheltuielilor cu contribuția la Fondul de Tranziție energetică cu 394 milioane lei."

Producție în ușoară creștere

Producția de energie electrică a crescut cu 1%, ajungând la 7.383 GWh, comparativ cu 7.311 GWh în perioada similară a anului trecut.

„Energia electrică produsă și livrată în Sistemul Energetic Național (SEN) a fost de 7.382.537 MWh în primele 9 luni din anul 2025, față de primele 9 luni din anul 2024 (7.311.146 MWh), reprezentând o creștere de 1%. În trimestrul III 2025 cantitatea de energie electrică produsă și livrată în SEN a fost de 2.676.071 MWh, în creștere cu 4,8% față de nivelul înregistrat în trimestrul III 2024 de 2.554.559 MWh", se mai arată în raport.

Program de investiții de 3,43 miliarde lei pentru 2025

Valoarea totală a programului de investiții al Nuclearelectrica pentru anul 2025 este de 3,43 miliarde lei. Programul cuprinde proiecte necesare în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, al Sucursalei FCN Pitești și al Sediului Central, estimate a se finaliza până la sfârșitul anului 2025, precum și obiective de investiții cu finalizare în următorii ani.

De asemenea, programul include alocarea de împrumuturi și aporturi la capital destinate filialelor EnergoNuclear, FPCU Feldioara și companiei de proiect RoPower Nuclear pentru susținerea derulării proiectelor strategice aflate în diverse stadii de implementare.

Cât ne costă energia electrică, în România

În prezent, Hidroelectrica se menține în topul furnizorilor cu cele mai mici tarife pentru energie electrică, oferind prețuri competitive pentru consumatorii casnici. Potrivit datelor ANRE pentru noiembrie 2025, pentru București, compania propune un preț mediu de 1,07 lei/kWh, fiind urmată de Nova Power - 1,13 lei/kWh, Grenerg - 1,21 lei/kWh, EON și Energy Tech - 1,27 lei/kWh, PPC - 1,31 lei/kWh.

Însă, dintr-o factură la energie electrică, doar jumătate din suma totală reprezintă consumul efectiv, restul fiind taxe, accize, tarife de distribuție și TVA, care dublează costul final plătit de consumatori.

nuclearelectrica

