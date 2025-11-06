Un mare furnizor de energie este acuzat că a umflat artificial prețurile și a cerut compensări ilegale de la stat

06-11-2025 | 19:35
Un important furnizor de energie electrică este acuzat de procurori că a mărit artificial prețul energiei între firmele pe care le deține și a cerut apoi compensări uriașe de la stat.

Lavinia Petrea

În unele cazuri, tariful ar fi crescut și de șapte ori față de valoarea reală de piață. Ar fi fost speculate astfel scăpări legislative care au permis, pentru câteva luni, furnizorilor de energie să ceară compensare de la stat fără să existe un plafon maxim al prețului de vânzare, spun experții din domeniu.

Sediul Tinmar Energy, situat în centrul Capitalei, a fost percheziționat de polițiști de la investigarea criminalității economice, după ce procurorii au fost sesizați că patru firme din cadrul companiei ar fi făcut operațiuni suspecte pe piața energiei electrice și au ajuns să vândă un megawatt cu 3.500 de lei. La acest preț crescut artificial, susțin anchetatorii, s-au cerut decontări de la buget.

Corespondent Știrile Pro TV: „Iată cum funcționa schema de înșelăciune cu energie electrică, așa cum este descrisă de procurori. Compania Tinmar făcea tranzacții încrucișate între firmele din propriul grup pentru a crește artificial prețul și a încasa compensații mari de la stat. Un furnizor vindea către intermediar un MWh cu 439 de lei, acesta revindea apoi cu 999 de lei/MWh. La rândul ei, această firmă vindea furnizorului inițial cu 1.811 lei. Rotirea energiei între societăți a permis raportarea unui preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real de pe piață. În paralel, firmele au crescut și portofoliul de clienți, după ce au preluat consumatori tot de la firmele Tinmar. Un preț mediu de achiziție mărit a permis solicitarea unui decont de peste 100 de milioane de lei.”

Decontarea a fost posibilă în baza unei ordonanțe dată de stat în martie 2022, când prețul energiei electrice a explodat, iar autoritățile au căutat soluții să ajute consumatorii să își plătească facturile. Doar că ordonanța a avut o scăpare care le-a permis unor furnizori să mărească prețurile cât au vrut.

Eugenia Gușilov, expert energie: „Minusul acestei ordonanțe este că ea nu stabilește prețul maxim până la care statul va compensa furnizorii. Nimeni nu și-a imaginat că prețurile vor ajunge, în august, la 3.500–4.000 de lei megawatul. În același an mai este dată o ordonanță care vine și corectează această greșeală. Vin și spun: plafonul maxim este de 1.300 de lei.”

Reprezentanții Grupului Tinmar spun că: „În ceea ce privește modul de utilizare a energiei achiziționate, dorim să subliniem că toate operațiunile Grupului Tinmar se desfășoară în deplină conformitate cu Legea energiei electrice și gazelor naturale și cu reglementările emise de ANRE. Realitatea pieței de energie este una clară: participanții la piață au libertatea legală de a utiliza energia achiziționată în funcție de propriile nevoi operaționale și de portofoliul de clienți, care poate include atât consumatori finali, cât și parteneri angro.”

Purtător de cuvânt Poliția Română: „În fapt, se reține că, în perioada aprilie – august 2022, societățile din grupul X au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului.”

În această fază a dosarului, anchetatorii strâng probe pentru a proba acuzațiile aduse: înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, și înșelăciune. ANRE a dat către această companie cea mai mare amendă din istorie: peste 70 de milioane de euro pentru manipulare de piață.

