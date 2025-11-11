Românii ar putea cumpăra de anul viitor energie mai ieftină direct de la vecinii cu panouri fotovoltaice

De anul viitor, am putea cumpăra energie electrică la prețuri mai bune, chiar de la vecinii care au panouri fotovoltaice.

Un act normativ adoptat recent le permite prosumatorilor, consumatorilor de la blocuri sau case, și chiar micilor afaceri să se unească într-o nouă entitate, numită comunitate de energie.

Oamenii pot produce și consuma electricitatea la comun, fără să mai fie nevoie de schimburi cu rețeaua națională.

O comunitate de energie s-ar putea forma, de exemplu, în jurul acestui bloc din centrul capitalei, care are montate panouri fotovoltaice pe acoperiș.

Mihai Toader Paști, fondatorul Asociației „Între Vecini”:

„Până acum la bloc, prosumatorii funcționau doar pentru spațiile comune și nu puteai să faci mai mult de atât cu terasa blocului. Acum lucrurile se schimbă. Practic, vecinii pot să devină parte din această comunitate de energie și, împreună cu mici afaceri, cu primării, instituții publice, IMM-uri și așa mai departe, pot să lucreze împreună, să schimbe, să vândă energie prin contracte bilaterale.”

Și costurile de transport vor fi mai mici, pentru că o comunitate de energie folosește doar rețeaua de joasă tensiune, spun experții. Sau pot apărea rețele private.

Dan Pîrșan, Asociația Prosumatorilor: „Un exemplu, un cartier de blocuri noi care își face o rețea paralelă și pe acoperiș sau pune la marginea cartierului un miniparc fotovoltaic. Acea rețea poate merge pe rețea privată.”

În Uniunea Europeană există deja 9.000 de astfel de comunități, iar peste un milion de oameni au aderat la ele. Facturile lor lunare au scăzut cu până la 60%, potrivit datelor oficiale.

Claudiu Butacu, fondator EFdeN: „În Germania, într-un sat, o gospodărie economisește până la 750 de euro pe an pentru că poate să folosească energia produsă local în acea comunitate.”

Pentru a nu mai avea nevoie de energia din rețea și contracte cu furnizori, comunitățile de energie trebuie să facă investiții în echipamente de producție și stocare. Pentru asta, vor putea accesa fonduri europene.

Corina Murafa, ASE: „Există acum posibilitatea finanțării comunităților de energie, inclusiv din surse publice.”

Cum se vor putea înscrie comunitățile de energie într-un registru național, dar și cum vor fi calculate prețurile pentru consumatorii care aderă la aceste entități, trebuie să stabilească ANRE până la finalul acestui an.

