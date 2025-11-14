România, tot mai dependentă de energia importată: creștere de 48,2% la importurile de electricitate, potrivit INS

Stiri Economice
14-11-2025 | 10:57
Romania, energie
Shutterstock

Exportul de energie electrică al României, în primele nouă luni, a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 28,9% (cu 2.361 milioane kWh), arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

autor
Vlad Dobrea

Producţia din termocentrale a fost de 12.163 milioane kWh, în scădere cu 479 milioane kWh (-3,8%). Producţia din hidrocentrale a fost de 8.865 milioane kWh, în scădere cu 2.596 milioane kWh (-22,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 8.042 milioane kWh, în creştere cu 71,3 milioane kWh (+0,9%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în primele nouă luni ale anului, a fost de 4.186 milioane kWh, în scădere cu 443,6 milioane kWh faţă de perioada similară din 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 3.976 milioane kWh, în creştere cu 1.089 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 37.251 milioane kWh, cu 0,4% mai mic faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, consumul populaţiei a crescut cu 1,8%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,5%.

Exportul de energie electrică a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 2.361 milioane kWh.

Citește și
mugur isarescu
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Importul de energie a fost de 14.110 milioane kWh, în creştere cu 4.586 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3.572 milioane kWh, în creştere cu 17,3 milioane kWh.

În perioada ianuarie-septembrie 2025 resursele de energie primară au crescut cu 5,8 %, iar cele de energie electrică au crescut cu 4,5 % faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Principalele resurse de energie primară, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au totalizat 25.375.500 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.400.500 tep faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Producţia internă a însumat 12.309.800 tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%) faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, iar importul a fost de 13.065.700 tep, în creştere cu 1.750.000 tep (+15,5%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 51.345 milioane kWh, în creştere cu 2.228 milioane kWh faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Sursa: News.ro

Etichete: energie, romania, export, import,

Dată publicare: 14-11-2025 10:57

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut
Stiri Economice
PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut

Economia României a scăzut în trimestrul III, în termeni reali, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele ”semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Bolojan, despre măsurile de austeritate: „În octombrie, am redus cheltuielile cu salariile cu 500 de milioane”
Stiri Economice
Bolojan, despre măsurile de austeritate: „În octombrie, am redus cheltuielile cu salariile cu 500 de milioane”

Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut
Stiri Economice
PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut

Economia României a scăzut în trimestrul III, în termeni reali, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele ”semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Noiembrie 2025

03:31:05

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28