Fostul consilier județean PSD Learciu este acuzat că ar fi cumpărat influența unuia dintre magistrați pentru diverse intervenții și ar fi dat 110.000 de euro șpagă.

Suspectat încă din mai, când fostul procuror general al Parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Ștefan, și fostul său adjunct, Teodor Niță, au fost arestați pentru corupție, Daniel Learciu a fost reținut vineri seara pentru patru acuzații de cumpărare de influență. Toate – susțin procurorii Parchetului General – sunt legate de intervenții pe care social-democratul – cândva vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, între timp demisionat din funcție și suspendat din PSD – le-ar fi cerut magistratului.

Intervențiile – susțin anchetatorii – ar fi fost inclusiv pentru recuperarea unui permis de conducere suspendat. Learciu ar fi cumpărat influența procurorului Gigi Ștefan cu 110.000 de euro și alte cadouri, susțin procurorii.

Corespondent PROTV: „Cea mai importantă probă cu care procurorii Parchetului General au cerut arestarea preventivă a lui Daniel Learciu sunt imaginile surprinse de camerele ascunse în biroul procurorului Gigi Ștefan. Așa ar fi fost înregistrat momentul în care politicianul i-ar fi adus acestuia două teancuri de bani pe care le-a așezat într-un dulap, dar și cel în care magistratul ar fi ascuns o altă șpagă primită într-o borsetă.”

Mihai Adrian Hotca, avocatul lui Daniel Leraciu: „I se reproșează, între altele, că i-ar fi oferit 110.000 de euro șpagă procurorului Ștefan, pentru diferite intervenții”.

Reporter: Își asumă o astfel de acuzație? A dat o asemenea șpagă procurorului Ștefan?

Avocat: „La acest moment, nu își asumă nimic. La acest moment este sub protecția prezumției de nevinovăție.”

Între timp, celor doi procurori acuzați de corupție le-au fost prelungite mandatele de arestare preventivă.