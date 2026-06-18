România, printre statele UE cu cele mai multe cazuri de corupţie, trafic de persoane şi infracţiuni de mediu – Raport

"În 2025, Eurojustul şi-a îndeplinit cu succes mandatul deplin şi integral de a combate toate formele grave de criminalitate transfrontalieră, soluţionând aproape 14.000 de cazuri. Agenţia a contribuit la arestarea a peste 4.443 de suspecţi şi la confiscarea şi/sau indisponibilizarea de bunuri provenite din săvârşirea de infracţiuni în valoare de peste 1,2 miliarde EUR. Eurojust a contribuit, de asemenea, la confiscarea de droguri în valoare de aproape 31,4 miliarde EUR", arată Eurojust în Raportul de activitate pentru anul 2025 , publicat joi.

Cele mai frecvente trei tipuri de infracţiuni abordate de agenţie în 2025 au fost înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani. România a deschis 217 noi cazuri în 2025 şi a participat la peste 270 de anchete deschise de alte state.

Potrivit documentului citat, reflectând amploarea crescândă a provocării, anchetele penale gestionate de Eurojust în 2025 au implicat de peste două ori mai multe victime.

Începând din 2020, volumul de cazuri gestionate de Eurojust a crescut cu aproape 60%. Peste 5.600 de cazuri noi au fost deschise în 2025, iar peste 8.300 de cazuri din anii precedenţi au continuat să primească sprijin juridic, analitic, logistic şi financiar din partea agenţiei.

În România au fost deschise de către autorităţile judiciare naţionale, în 2025, 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat autorităţi judiciare din trei sau mai multe state. De asemenea, 255 de dosare erau deschise din anii anteriori. În plus, România a participat la alte 276 de cazuri deschise de alte state.

Cele mai frecvente trei tipuri de infracţiuni abordate de agenţie în 2025 au fost înşelăciunea şi frauda, traficul de droguri şi spălarea de bani.

Infracţiuni de corupţie

În 2025, Eurojust a deschis 82 de noi cazuri de corupţie, cele mai multe în Franţa şi România.

"Corupţia ia multe forme şi implică o încălcare a obligaţiilor, un abuz de putere încredinţată sau alt comportament ilegal comis de o persoană sau o organizaţie aflată în poziţie de autoritate. Corupţia subminează funcţionarea autorităţilor publice la toate nivelurile şi este un factor favorizant major al criminalităţii organizate. Numărul cazurilor de corupţie sprijinite de Eurojust este în continuare mare, agenţia oferind sprijin în peste 300 de cazuri, din care o treime au fost sesizate în cursul anului", arată Eurojust.

Potrivit analizei organizaţiei, în 2025 s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului de echipe comune de anchetă şi de reuniuni de coordonare legate de corupţie, faţă de 2024, "ceea ce arată complexitatea tot mai mare a cazurilor de corupţie şi nevoia unei cooperări transfrontaliere structurate".

"Franţa şi România sunt ţările din UE care au iniţiat în 2025 cele mai multe dosare de corupţie la Eurojust, iar Franţa, Spania şi Germania sunt ţările din UE cărora li s-a solicitat asistenţă cel mai des. Cât priveşte ţările terţe, Albania, urmată de Ucraina, a iniţiat la agenţie cel mai mare număr de asemenea cazuri, iar Elveţia a fost a treia ţară căreia i s-a solicitat cel mai frecvent asistenţă", a transmis agenţia.

În 2025, agenţia a gestionat 2.200 de cazuri, din care peste 750 de anchete noi, în ceea ce priveşte traficul de droguri.

"Traficul de droguri rămâne una dintre principalele surse de venit ale crimei organizate, piaţa extinzându-se pe măsură ce creşte disponibilitatea drogurilor ilegale - în special a cocainei din America de Sud. Prin urmare, cooperarea cu ţările din afara UE capătă o importanţă din ce în ce mai mare. Această ameninţare se caracterizează şi prin intensificarea violenţei, exploatarea minorilor, folosirea pe scară mare a instrumentelor de comunicare criptate şi din ce în ce mai multe cazuri legate de droguri sintetice", arată Eurojust în raportul pentru 2025.

În 2025, Italia a iniţiat la Eurojust cel mai mare număr de cazuri transfrontaliere de trafic de droguri.

De asemenea, arată raportul agenţiei, criminalitatea informatică a rămas unul din principalele cinci domenii de criminalitate abordate.

"Reprezintă o creştere de 11 % faţă de anul precedent, în 2025 fiind înregistrate 280 de cazuri noi", anunţă Eurojust.

Germania, Grecia şi Finlanda au iniţiat cel mai mare număr de cazuri transfrontaliere de criminalitate informatică la agenţie în 2025, iar Albania şi Statele Unite au fost ţările terţe care au iniţiat cele mai multe cazuri de criminalitate informatică la Eurojust în 2025.

Traficul de persoane

"Traficul de persoane este o infracţiune gravă şi în creştere rapidă la nivel mondial, care implică încălcări grave ale drepturilor omului, traficanţii exploatând persoane vulnerabile prin forţă, ameninţări, înşelăciune sau abuz de putere, în principal pentru exploatare sexuală şi prin exploatare prin muncă forţată", arată Eurojust.

Agenţia transmite că, în 2025, România a deschis cel mai mare număr de cazuri de trafic de persoane, urmată de Italia şi Ungaria.

"România, Germania, Spania şi Franţa au fost ţările din UE cărora li s-a solicitat cel mai des asistenţă în cazurile transfrontaliere de trafic de persoane gestionate de Eurojust în 2025. Elveţia a fost ţara terţă care a iniţiat cele mai multe cazuri de trafic de persoane la agenţie în 2024, iar Regatul Unit ţara terţă solicitată cel mai frecvent să contribuie la investigaţii", arată raportul.

Infracţiunile de mediu

"Infracţiunile împotriva mediului ameninţă ecosisteme întregi şi prezintă riscuri grave pentru sănătatea umană. Cuprinde o gamă largă de activităţi ilegale care intensifică cele trei dimensiuni principale ale crizei mondiale a mediului: schimbările climatice, poluarea şi declinul biodiversităţii", arată Eurojust.

În 2025, Eurojust a gestionat 68 de cazuri de infracţiuni împotriva mediului, cele mai multe cazuri fiind deschise de Italia, România şi Slovenia.

Eurojust este Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală. Pe lângă colaborarea cu autorităţile naţionale din întreaga UE, agenţia are puncte de contact în peste 80 de ţări din lume, precum şi mai mulţi procurori de legătură din ţări terţe detaşaţi la Eurojust. Această reţea globală lucrează alături de statele membre ale UE pentru a oferi sprijin în anchetele transfrontaliere.