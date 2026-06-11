Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii Secţiei de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând ziua de joi, faţă de Bogdan-Eduard Dragomirescu, la data faptei şef al Serviciului Corp Control din cadrul ANPC, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi trafic de influenţă.

Procurorii anticorupţie menţionează că, în cursul lunii iulie 2025, Bogdan-Eduard Dragomirescu, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din staţiunea Mamaia, lăsând să se creadă că, în schimb, îşi va exercita influenţa asupra comisarilor din cadrul ANPC pentru a-i determina să nu încheie un act de control şi să nu aplice sancţiuni sau să întocmească un act de control favorabil agentului economic verificat, inclusiv să nu dispună oprirea temporară a activităţii.

"Astfel, în contextul verificării clubului respectiv, la data de 18 iulie 2025, de către comisari din cadrul ANPC, în cadrul campaniei 'Litoral 2025', ca urmare a demersurilor efectuate de inculpatul Bogdan-Eduard Dragomirescu, aceştia nu ar fi aplicat sancţiunile corespunzătoare şi nici nu ar fi dispus măsura opririi temporare a activităţii, în pofida deficienţelor constatate, împrejurări de natură să aducă atingere intereselor legale ale statului privind protecţia sănătăţii, vieţii şi intereselor economice ale consumatorilor", spun anchetatorii.