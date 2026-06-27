Directorul AFIR este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, pentru că ar fi remis direct unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri, în patru tranșe, între decembrie 2025 și aprilie 2026. Decizia de arestare a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru o perioadă de 30 de zile, transmite Agerpres.

Potrivit comunicatului Parchetului General, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, Learciu a remis direct, în patru momente distincte (12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026), suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror, care s-a prevalat de influența reală și autoritatea conferite de funcția sa, lăsând impresia că are influență asupra unor funcționari publici.

Contextul anchetei

În același dosar, procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, ambii de la Parchetul Curții de Apel Constanța, au fost arestați anterior. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, Gigi Ștefan ar fi primit, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a „rezolva” dosare penale unor cunoscuți. La data de 8 aprilie 2026, acesta ar fi primit direct, în biroul său, suma de aproximativ 60.000 de euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui alt procuror pentru a soluționa favorabil un dosar penal. În plus, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi primit aproximativ 110.000 de euro și alte bunuri de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze.

Banii găsiți la percheziții

În timpul anchetei, procurorii au găsit 100.000 de euro în biroul lui Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașina acestuia.

Teodor Niță este acuzat că, la 15 ianuarie, a încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISUJ Constanța pentru a evita aplicarea de sancțiuni unei societăți controlate de o persoană apropiată.

Reacția PSD

Daniel Dumitru Learciu este membru PSD. După perchezițiile din 18 mai, acesta s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean, potrivit organizației județene PSD Constanța.

Decizia de arestare preventivă a lui Learciu nu este definitivă și poate fi contestată, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregului mecanism de corupție și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.