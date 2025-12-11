Ce trebuie să mănânce copiii, conform Ministerului Sănătății: avocado, andive și măcriș

Un nou ghid de nutriție cu meniuri mai sărace caloric și porții mai mici devine obligatoriu pentru creșe, grădinițe, școli și internate.

Ministerul Sănătății pune pe lista alimentelor prețioase avocado, andive și măcriș, iar la carne - pui, curcan și vită.

Și le recomandă părinților să le dea celor mici vitamina D, dată fiind incidența mare a rahitismului în țara noastră.

Bărbat: „Tort nu mănâncă, prăjituri nu mănâncă, la prânz mâncarea gătită nu prea-i place și nici ciorbița."

Corespondent PROTV: „O porție de paste și orez este cât încape într-o lingură, înainte de preparare. Mesele copilului țin de responsabilitatea adultului, și doar ocazional de poftele și preferințele celui mic. La creșă și la grădiniță, copiii ar trebui să mănânce cel mult cât au în farfurii, fără a primi în mod curent porții suplimentare - inclusiv de pâine, pentru că n-au terminat ambele feluri la prânz.”

Porțiile pentru copii sunt clar stabilite

La 3 ani, copilul ar trebui să mănânce trei porții de legume: o roșie cherry, un castravete, o jumătate de ardei. Două de proteine - un ou și un file mic de pește. Un pahar de lapte și un iaurt natural. Și un cartof și o felie de pâine.

Și două porții de grăsimi: 20 de grame de unt și 3 nuci. Atenție, numărul porțiilor se dublează abia la 10 ani! În plus, apa intră în ghid ca aliment separat, ideal, la fel ca ceaiul neîndulcit, pentru o hidratare optimă și evitarea supraalimentării prin consumul de sucuri.

Doina Voican, medic pediatru: „De exemplu, la un copil de vârstă preșcolară recomandarea e de un litru: 1, 1/2 pe zi. La cerealele astea de mic dejun pe care le mănâncă copiii în fiecare dimineață, porția este cât un pumnișor de-al lor. Cum își pun ei cerealele în castron? Cu cutia! Își acoperă necesarul zilnic de carbohidrați pentru toată ziua! Și mai au și zahăr.”

Acum 10 ani, un studiu cerut de Ministerul Sănătății pe copiii între 6 și 9 ani spunea că 25% erau supraponderali și obezi. Cel abia încheiat arată că procentul a ajuns la 41%. Celulele adipoase, care păstrează grăsimea, se dezvoltă - ca număr - în copilăria mică. Iar când sunt foarte multe - cum e cazul copiilor obezi, în adolescență și la vârstă matură - titularii vor fi predispuși la îngrășare și vor slăbi greu.

De ce au nevoie continuu copii, după 6 luni? De vitamina D, în doze hotărâte de pediatru. Sechelele carențelor de vitamina D sunt înălțime mică, deformări ale coastelor și picioarelor care nu pot fi remediate.

