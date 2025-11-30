Nouă spitale şi Ambulanţa vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în Capitală în minivacanța de 1 decembrie. LISTĂ

Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

 

Cele nouă unităţi medicale sunt:

* Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca - tel: 021/599.23.00;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar - tel: 021.318.05.23/021.601.24.00;

* Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;

* Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;

* Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;

* Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri - tel: 021/224.09.47;

* Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;

* Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.66;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru, cu menţiunea că în această perioadă va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, a transmis DSP.

Solicitările populaţiei vor fi preluate la telefon 112.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefon 0747.165.471 şi 0722.659.492.

