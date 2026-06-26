Știu unde mergeți, în ce perioadă și chiar numele unității de cazare. Așa că mesajele par, la prima vedere, perfect legitime.

Corespondent Știrile PRO TV: „Și eu am primit un astfel de mesaj. În mod surprinzător, escrocii știau exact hotelul la care rezervasem o vacanță și perioada sejurului, chiar dacă între timp eu anulasem rezervarea. Mesajul suna cât se poate de credibil: „Sunt Diana și vă voi ajuta la check-in. Pentru pregătirea sosirii este nevoie de o verificare a unor informații. Confirmarea este gratuită și nu schimbă condițiile sejurului.” Totul era însoțit de un link care părea oficial. Le-am răspuns imediat: „Sunteți niște escroci. Rezervarea a fost anulată demult. Cum ați făcut rost de numărul meu?” Iar răspunsul lor a fost la fel de convingător: „Acesta este un număr corporativ al hotelului. Dacă rezervarea a fost anulată, nu trebuie să faceți nimic.”

În realitate, spun specialiștii, totul este o capcană bine pusă la punct. Infractorii obțin mai întâi informații reale despre turiști, care pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior, din furt de credențiale sau din alte surse care conțin informații despre călătorii. Escrocii îi contactează apoi în numele hotelurilor și îi trimit către site-uri false, unde le cer să își „verifice” cardul bancar.

Silviu Stahie, specialist în securitate informatică: „Dar odată ce au intrat acolo, au luat datele de pe card, mulți vor introduce, normal, și codul de securitate de pe spatele cardului și brusc ai oferit toate informațiile de pe card unor atacatori, iar tu stai liniștit acasă, crezând că vacanța mea este în siguranță și că am rezolvat o potențială problemă foarte urgentă.”

Semnele de alarmă sunt clare și ar trebui să vă dea imediat de gândit: sunteți contactați pe WhatsApp, vi se spune că rezervarea poate fi anulată și sunteți îndemnați să introduceți datele cardului accesând un link primit în mesaj.

Silviu Stahie, specialist în securitate informatică: „Primul pas este să iei legătura direct cu locația respectivă, cu hotelul, cu vila unde ai rezervarea și să verifici prin telefon: domnule, este vreo problemă cu rezervarea mea. Dar, în general, când este vorba de o urgență, de ceva pe care trebuie să-l faci repede, trebuie să te oprești și să privești situația cu suspiciune.”

Specialiștii recomandă să nu accesați niciodată astfel de link-uri, dar dacă totuși ați introdus deja datele cardului, să anunțați imediat banca și să solicitați blocarea acestuia. Pentru că, în plin sezon al vacanțelor, escrocii au devenit aproape la fel de activi ca agențiile de turism.