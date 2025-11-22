Noi tentative de fraudă în numele unor instituţii și autorităţi. Ce trebuie să faci ca să nu cazi în plasa escrocilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii imită identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau DNSC pentru a părea credibili în fraudele online.

"Atenţie la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte! Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online. Victimele sunt adesea intimidate prin acuzaţii grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiţionism, cyberpornografie) şi prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune şi panică. În aceste condiţii, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obţină date sensibile printr-un simplu "reply" la e-mail-ul iniţial", arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

În context, specialiştii DNSC recomandă utilizatorilor de internet să analizeze cu atenţie conţinutul mesajului, să verifice adresa reală a expeditorului şi să evite accesarea link-urilor sau ataşamentelor suspecte. De asemenea, aceştia sunt sfătuiţi să marcheze astfel de e-mail-uri ca SPAM.

"Dacă aţi interacţionat deja şi aţi oferit date personale, de autentificare sau financiare, contactaţi de urgenţă banca pentru blocarea cardului, Poliţia pentru deschiderea unei investigaţii şi DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa şi alţi utilizatori despre tipul acesta de atac", recomandă instituţia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













