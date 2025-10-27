Noi modificări în legea împotriva violenței domestice, adoptate de Senat. Ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit

Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat.

Proiectul de lege prevede, printre altele, ca durata iniţială pentru care a fost dispus ordinul de protecţie provizoriu să fie prelungită de drept până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie, precum şi majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecţie, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte.

Propunerea legislativă modifică şi completează, în acest sens, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Modificările aprobate de Senat

Potrivit proiectului, „în situaţia înaintării ordinului de protecţie provizoriu (...), durata iniţială pentru care a fost dispus se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie".

„Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia", prevede actul normativ.

De asemenea, prin acest proiect se abrogă articolul 43, care prevede posibilitatea ca victima să renunţe la judecarea cererii pentru emiterea ordinului de protecţie atunci când cererea este introdusă în numele victimei de procuror, de reprezentantul autorităţii sau structurii competente la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei domestice, ori de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, acreditaţi conform legii.

Proiectul mai stabileşte majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecţie, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte.

„Dacă faptele (...) sunt săvârşite de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie sau prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate", prevede actul normativ.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată, instituţiile şi persoanele abilitate pot solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol.

În cazul în care nu există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, instanţa va efectua o evaluare întemeiată pe probele din dosarul cauzei, mai stabileşte proiectul.

Totodată, actul normativ mai prevede eliminarea posibilităţii retragerii plângerii penale în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă asupra unui membru de familie.

„În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 din Codul Penal, săvârşite asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte", se arată în textul proiectului.

Mai multă coerență în protejarea victimelor

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a declarat că proiectul „aduce mai multă coerenţă în protejarea victimelor violenţei domestice, clarifică procedurile legate de ordinele de protecţie şi întăreşte răspunsul statului în faţa agresiunii".

„Este o completare absolut firească a unui cadru legislativ pe care îl construim treptat cu fiecare iniţiativă, care pune siguranţa înaintea birocraţiei. Acest proiect, împreună cu celelalte proiecte pe care le-am iniţiat la rândul meu, împreună cu colegii din USR, pornesc din aceeaşi convingere că statul trebuie să aibă toate pârghiile legale pentru a acţiona rapid şi decisiv pentru fiecare viaţă salvată, fiecare victimă protejată", a afirmat Păun.

Senatorul POT Gheorghe Vela a subliniat că proiectul „consolidează din nou cadrul legal privind protecţia victimelor violenţe domestice şi asigură măsuri mai rapidă mai ferme şi mai eficiente de intervenţie".

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a spus că violenţa domestică este un flagel care, în forma sa extremă, duce la moarte, menţionând că peste 40 de femei au fost ucise doar anul acesta şi că este datoria legiuitorilor să asigure cadrul legal care să ofere o protecţie cât mai mare victimelor şi să descurajeze cât mai mulţi agresori.

„Această lege este urmare a recomandărilor primite de la Avocatul Poporului şi este un pas concret către o Românie care protejează, nu doar constată", a mai menţionat Stoiciu.

Senatorul din grupul Pace - Întâi România, Liviu-Iulian Fodoca, a afirmat că realitatea arată că, deşi sute de agresori poartă brăţări electronice, fenomenul continuă să crească.

„După 35 de ani e timpul ca statul român să nu mai reacţioneze doar la durere, ci să construiască prevenţie, echilibru şi respect în fiecare familie. Doar printr-un efort comun legislativ, educaţional şi social vom reuşi să diminuăm acest flagel care distruge destine, copii şi viitorul ţării", a spus Fodoca.

Un pas înainte

Preşedinta Comisiei speciale România fără violenţă domestică, liberala Alina Gorghiu, a declarat că modificările adoptate duc la "întărirea protecţiei reale" a victimelor şi la închiderea "portiţelor legale care îi favorizau pe agresori".

"Este un pas important înainte - un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecţie reală şi sprijin concret", a transmis Alina Gorghiu, într-un comunicat.

Ea a precizat că proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune România fără violenţă domestică şi a avut la bază realităţile dure din teren, semnalate de specialişti, instituţii şi organizaţiile care lucrează zilnic cu victimele.

„Prin aceste modificări, întărim protecţia reală a victimelor, închidem portiţele legale care îi favorizau pe agresori şi aducem legea în acord cu realitatea şi cu standardele europene privind protecţia victimelor violenţei domestice. Este un pas ferm spre o Românie în care instituţiile acţionează rapid, coerent şi solidar pentru siguranţa celor vulnerabili", a menţionat Gorghiu.

Ea a spus că va continua să susţină aceste modificări până la finalul procesului legislativ, pentru ca ele să devină lege cât mai curând. "Pentru că fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenţei domestice merită protecţie, sprijin şi o voce care să fie auzită", a mai transmis Alina Gorghiu.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













