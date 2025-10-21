Dezastru lângă Paris. Un mort și nouă răniți după ce au căzut trei macarale. Una a lovit o clădire locuită

Un muncitor de 23 de ani a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare gravă, după ce o tornadă violentă a doborât trei macarale, luni seară, pe un șantier de lângă Paris, potrivit AFP.

Oraşul Ermont, situat la 21 km nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de „acest episod de vânt puternic, brusc şi violent, localizat în aproximativ zece comune, care s-a produs la ora (locală) 17:50”, a declarat prefectul Philippe Court. Reprezentantul statului a vorbit despre „un fel de mini-tornadă”.

Videoclipuri postate pe conturile reţelei sociale X arată trei macarale prăbuşindu-se în câteva secunde, una după alta.

????️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

O macara a căzut peste clădirea unei instituţii medico-sociale, fără a face victime. O a treia a căzut peste o clădire de locuinţe.

„Avem o persoană decedată, patru în stare de urgenţă absolută şi cinci în stare de urgenţă relativă”, a anunţat prefectura. menţionând că „au căzut macarale şi au fost smulse acoperişuri”.

„Sunt zece victime, dintre care una decedată, un bărbat de 23 de ani”, a confirmat procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras, care s-a deplasat la faţa locului.

Persoana decedată era unul dintre angajaţii unei companii private de construcţii, care lucra pe şantier.

Bărbatul decedat a fost lovit într-o „zonă a şantierului traversată de mini-tornadă”.

În aşteptarea autopsiei, procurorul nu a putut furniza mai multe detalii despre circumstanţele în care a survenit decesul.

La Pontoise a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă şi vătămare corporală din culpă la locul de muncă.

Inspecţia muncii s-a deplasat la faţa locului pentru primele constatări.

