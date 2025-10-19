Protest anti-Trump la Bogota. Cel puțin patru polițiști au fost răniți cu săgeți în fața ambasadei americane
Un protest anti-Trump a avut loc și în capitala columbiană Bogotá, însă lucrurile au luat o turnură violentă aici. Cel puțin patru polițiști au fost răniți de săgeți, în timpul manifestației care a avut loc chiar în fața ambasadei americane.
Potrivit autorităților locale, un grup de indivizi mascați a atacat forțele de ordine cu dispozitive incendiare și sarbacane – arme folosite de indigeni.
Manifestația fusese convocată de Congresul Popular, o mișcare socială națională fondată în 2010. Protestatarii au denunțat amestecul Statelor Unite pe continentul sud-american, dar și politicile externe considerate imperialiste ale președintelui american.
Sursa: Pro TV
19-10-2025 08:04