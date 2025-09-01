Nou val de fraude. Atacatorii se prezintă drept angajaţi ai DNSC pentru recuperarea banilor pierduți

Stiri actuale
01-09-2025 | 14:31
telefon
Shutterstock

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor apeluri telefonice false, în care atacatorii se dau drept angajați DNSC și promit recuperarea banilor pierduți în fraude, cu scopul de a înșela din nou victimele.

autor
Mihaela Ivăncică

"Utilizatorul primeşte un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). În realitate, de cele mai multe ori, numărul afişat pe ecranul destinatarului nu este numărul real al apelantului.

Atacatorii folosesc o tehnică numită spoofing, în care utilizează tehnologia Voice over IP (VoiceIP) pentru a suna victima, afişând informaţiile de contact fără acordul instituţiei sau al persoanei fizice.

Este suficient să cunoască numărul de telefon sau alte detalii de contact ale victimei. Din acest motiv, aceste iniţiative nu pot fi blocate la nivelul furnizorului de servicii telecom. În alte cazuri, atacatorii folosesc conturi de WhatsApp compromise, ori unele nou create, care au la imaginea de profil sigla DNSC şi nume ale unor angajaţi DNSC", arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, atacul începe cu un apel de la o persoană care pretinde că este angajat al Directoratului. În realitate, în spatele apelurilor se află atacatori care se dau drept angajaţi DNSC.

Citește și
dnsc
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

În context, DNSC reaminteşte că nicio autoritate nu va solicita niciodată utilizatorilor să furnizeze telefonic date personale, de autentificare, sau de carduri bancare, în urma unor apeluri efectuate de instituţie.

"Verificaţi întotdeauna autenticitatea apelurilor de la o autoritate sau instituţie, printr-un canal de comunicare separat, în special dacă vi se solicită date cu caracter sensibil.

Raportaţi mereu astfel de apeluri sau mesaje către organizaţia a cărei identitate este folosită în mod fraudulos (în acest caz DNSC) pentru a atrage atenţia cât mai rapid asupra noilor scenarii folosite de atacatori în astfel de iniţiative frauduloase", sunt principalele recomandări ale Directoratului.

Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației

Sursa: Agerpres

Etichete: frauda, dnsc,

Dată publicare: 01-09-2025 14:16

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing).

DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită abuziv imaginea economistului Adrian Negrescu.

DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon
Stiri actuale
DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră, şi recomandă să nu furnizați informaţii personale.

O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC
Stiri actuale
O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei noi tentative de înşelătorie care circulă online sub forma unei aşa-zise citaţii oficiale.

Nouă tentativă de fraudă în România. Antreprenorii sunt vizați de apeluri false care se folosesc de identitatea DNSC
Stiri actuale
Nouă tentativă de fraudă în România. Antreprenorii sunt vizați de apeluri false care se folosesc de identitatea DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă telefonică, în care atacatorii se dau drept angajaţi ai acestei instituţii, vizând în special antreprenorii din România.

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar:
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: "Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei
Stiri externe
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.  

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 Alzheimer
Shutterstock
Stiri externe
Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28